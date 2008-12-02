Uluslararsı Ceza Mahkemesi şarkıcıyı mahkum etti

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Ruanda için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, bazı konuşmalarıyla 1994'deki soykırımı teşvik etmekle suçlanan Ruandalı şarkıcı Simon Bikindi'yi 15 yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme Başkanı Savcı İnes Weinberg de Roca, “Mahkeme siz, Simon Bikindi'yi 15 yıl hapse mahkum ediyor. Cezanızın infaz edileceği eyalete naklinize kadar mahkeme nezaretinde kalmanıza karar verilmiştir” ifadesini kullandı.



Savcı, Bikindi hakkında 6 ayrı suçlamada bulunmuş ve ömür boyu hapse mahkum edilmesini istemişti. Buna karşın, şarkıcının sadece, 1994'te ses donanımlı bir araçtan yaptığı konuşmayla “halkı soykırıma doğrudan kışkırtmak” suçundan mahkumiyet aldığı, zira mahkemenin bu konuşmanın Tutsileri öldürmeye çağrı niteliği taşıdığına hükmettiği belirtiliyor.