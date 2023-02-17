Uluslararası yardımlar aralıksız sürüyor

Haberin Devamı

İlk aşamada onlarca ülkeden gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına katılarak çöken binaların altından binlerce canın kurtarılmasına destek verdi. Sahada verilen emeğin dışında farklı ülkelerde düzenlenen yardım kampanyaları ve destek etkinlikleriyle Türkiye’ye ‘Yalnız değilsin’ mesajı verildi.

99 ÜLKEDEN YARDIM ELİ UZANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, yardım gönderen ülke sayısının 99’a ulaştığını belirtti. 74 farklı ülkeden arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere teknik ekip gönderildiğini ifade eden Çavuşoğlu, sahada uğraş veren yabancı personel sayısının 9 bin 793 olduğunu aktardı.

Haberin Devamı

İsrail, Türkiye’ye 450 insani yardım ve arama kurtarma personelinin bulunduğu iki uçak gönderdi.

BAKÜ YARDIM TRENİ YOLA ÇIKTI

Azerbaycan’da halkın depremlerde mağdur olanlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan, 25 konteynerden oluşan ve giysi, battaniye, kuru gıda ile hijyen malzemelerinin yüklendiği yardım treni, Bakü’den Türkiye’ye hareket etti.

BERLİN’DE DUA ETKİNLİĞİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de önceki gün depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua etkinliği düzenlendi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde Berlin İslam Federasyonu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Milli Görüş ve diğer derneklerin katkısıyla düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Macaristan’ın gönderdiği ekipler çok sayıda depremzedeyi enkaz altından kurtardı.

HOLLANDA’DA YARDIM KAMPANYASI

Türkiye’de önceki akşam televizyonlarda ortak yayınla gerçekleştirilen yardım kampanyasının bir benzeri Hollanda’da düzenlendi. Ülkede birçok yardım kuruluşunun katıldığı, yerel ve ulusal televizyonlarda yayınlanan kampanyada bağış miktarının 90 milyon Euro’yu aştığı açıklandı.

Haberin Devamı

YUNAN HALKINDAN SICAK MESAJ

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği, resmi Twitter sayfasından 332 belediye aracılığıyla toplanan yardım malzemelerinin Atina’da tasniflendiğini görselleriyle birlikte paylaştı. Yardım kolilerinin üzerine eklenen destek mesajları Yunan halkının kötü gün dostu olduğunu birkez daha ortaya koydu.

Ermenistan 5 TIR’lık yardım paketinin yanı sıra 28 kişilik arama kurtarma ekibini deprem bölgesine gönderdi.

BELGRAD’DAN YARDIM TIR’LARI

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan Türkiye’deki depremzedeler için hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu tırlar önceki gün hareket etti. TIR’ları uğurlayan Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, enkazdan 3 kişiyi sağ çıkaran Sırp arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Haberin Devamı

TEŞEKKÜRLER DÜNYA

Türkiye’de 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, dünyanın 99 ülkesinden insanlar dayanışma ruhuyla depremzedelerin yardımına koştu. Biz sayfamızda yalnızca 15 dile yer verebilsek de Türkiye’nin yaşadığı felakete duyarlılık gösteren herkese minnettarız. Çok teşekkürler dünya!