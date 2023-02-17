Uluslararası yardımlar aralıksız sürüyor

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İlk aşamada onlarca ülkeden gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına katılarak çöken binaların altından binlerce canın kurtarılmasına destek verdi. Sahada verilen emeğin dışında farklı ülkelerde düzenlenen yardım kampanyaları ve destek etkinlikleriyle Türkiye’ye ‘Yalnız değilsin’ mesajı verildi.
99 ÜLKEDEN YARDIM ELİ UZANDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, yardım gönderen ülke sayısının 99’a ulaştığını belirtti. 74 farklı ülkeden arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere teknik ekip gönderildiğini ifade eden Çavuşoğlu, sahada uğraş veren yabancı personel sayısının 9 bin 793 olduğunu aktardı.
BAKÜ YARDIM TRENİ YOLA ÇIKTI
Azerbaycan’da halkın depremlerde mağdur olanlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan, 25 konteynerden oluşan ve giysi, battaniye, kuru gıda ile hijyen malzemelerinin yüklendiği yardım treni, Bakü’den Türkiye’ye hareket etti.
BERLİN’DE DUA ETKİNLİĞİ
Almanya’nın başkenti Berlin’de önceki gün depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua etkinliği düzenlendi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde Berlin İslam Federasyonu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Milli Görüş ve diğer derneklerin katkısıyla düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.
HOLLANDA’DA YARDIM KAMPANYASI
Türkiye’de önceki akşam televizyonlarda ortak yayınla gerçekleştirilen yardım kampanyasının bir benzeri Hollanda’da düzenlendi. Ülkede birçok yardım kuruluşunun katıldığı, yerel ve ulusal televizyonlarda yayınlanan kampanyada bağış miktarının 90 milyon Euro’yu aştığı açıklandı.
YUNAN HALKINDAN SICAK MESAJ
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği, resmi Twitter sayfasından 332 belediye aracılığıyla toplanan yardım malzemelerinin Atina’da tasniflendiğini görselleriyle birlikte paylaştı. Yardım kolilerinin üzerine eklenen destek mesajları Yunan halkının kötü gün dostu olduğunu birkez daha ortaya koydu.
BELGRAD’DAN YARDIM TIR’LARI
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan Türkiye’deki depremzedeler için hazırlanan gıda ürünlerinin bulunduğu tırlar önceki gün hareket etti. TIR’ları uğurlayan Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, enkazdan 3 kişiyi sağ çıkaran Sırp arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
TEŞEKKÜRLER DÜNYA
Türkiye’de 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, dünyanın 99 ülkesinden insanlar dayanışma ruhuyla depremzedelerin yardımına koştu. Biz sayfamızda yalnızca 15 dile yer verebilsek de Türkiye’nin yaşadığı felakete duyarlılık gösteren herkese minnettarız. Çok teşekkürler dünya!