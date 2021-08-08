MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUluslararası Uzay İstasyonu'nda ‘uzay oyunları’ düzenlendi
GeriDünya Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ‘uzay oyunları’ düzenlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA, hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 08.08.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ‘uzay oyunları’ düzenlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ‘uzay oyunları’ düzenlendi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar ve kozmonotlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nı kutlamak için istasyonda ilk defa ‘uzay oyunlarını’ gerçekleştirdi. Soyuz Ekibi ve Dragon Ekibi olarak ikiye ayrılan astronot ve kozmonotlar, karşılıklı uzay oyunları oynadı.

Dünya'nın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bir ilke ev sahipliği yaptı.

NASA’dan yapılan açıklamada “Tokyo'daki Yaz Oyunlarını kutlamak için astronotlar ve kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez uzay oyunlarını düzenledi.

Uluslararası Uzay İstasyonunda ‘uzay oyunları’ düzenlendi

Soyuz Takımı, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane bir yarışmada Takım Dragon'u yendi! İstasyon'un Sefer 65 ekibi, yörüngedeki laboratuvara hangi uzay aracıyla gittiklerine göre ekiplere ayrıldı.

NASA astronotu Mark Vande Hei ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan kozmonotlar Oleg Novitskiy ile Pyotr Dubrov, Soyuz Takımı’ndaydı.

Uluslararası Uzay İstasyonunda ‘uzay oyunları’ düzenlendi

NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Team Dragon'daydı” ifadelerini kullandı.  

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi