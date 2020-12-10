Uluslararası Ceza Mahkemesinden Sudan'a "savaş suçu" iddiaları soruşturması için "ülkeye erişim sağlanması" çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Darfur raporunu sunan Bensouda, Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyaretinde, yetkililerden UCM ekibinin ülkeye erişimine izin vermesini istediğini söyledi.



UCM'nin kasımda yapmayı planladığı ziyaretin Sudanlı yetkililerce ertelendiğini ve yeni bir tarih verilmediğini ifade eden Bensouda, Darfur’da savaş suçları ile insanlığa karşı suç işlediği iddialarından yargılanacak ve "Ali Kuşayb" olarak bilinen Cancavid milislerinin komutanı Ali Muhammad Ali Abd?Al-Rahman'ın yakında mahkemeye çıkacağını aktardı.



Bensouda, UCM'nin kurbanlarla ve tanıklarla görüşme fırsatı için zamanın daraldığını belirtti.



Başsavcı Bensouda, Sudanlı yetkililere özellikle Darfur'da savaş suçu iddialarının gecikmeksizin soruşturulması için ülkeye erişim sağlaması çağrısı yaptı.