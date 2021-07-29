Uluslararası basının gözü Kabil’de! Binlerce kişi pasaport kuyruğunda

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrası, Taliban ülkede eski gücünü tesis etme yolunda hızla ilerliyor. Yaşanan değişimden tedirgin olan binlerce Afgan, yurt dışına çıkış yapmak üzere pasaport almak için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Alman Bild gazetesi Kabil’de günde 8 bin kişinin pasaport almak için sıraya girdiğini bildirdi.

SABAHIN 2’SİNDE SIRADA

Pasaport kuyruğu için insanlar sabah 02.00’de gelip sıraya giriyor. ‘Tek yöne bir bilet’ alma gayesindeki Afganlar, çoluk çocuk Kabil’in kavurucu sıcağında güneşin alnında saatlerce bekliyor. Bekleme süreleri bazen 12 saati bile geçiyor. Bild’in saat sabah 08.00’de ziyaret ettiği pasaport kuyruğunda, bir görevlinin, elinde mikrofonla insanları tek tek içeri çağırdığı bilgisine yer veriliyor.

GENÇLER ENDİŞELİ

Çoğunun hedefi ise Almanya’ya ulaşmak. Bild’e konuşan pasaport sırasındaki Mahamdula (22) adlı bir genç, “Pasaportumu yenilemek için buradayım çünkü can güvenliğimden endişe ediyorum. Ülkedeki güvenlik durumu bir facia. Önce Türkiye’ye, sonra da Almanya’ya gitmek istiyorum. ‘Neden Almanya’ derseniz, Almanya iyi bir ülke” diyor. Fransız AFP Ajansı’na konuşan Afgan polis memuru ise pasaport talebinde artış olduğuna işaret ederek “Normal zamanlarda günde 2 bin kadar olurdu. Şimdi yaklaşık 10 bin kişi geliyor” diye ekliyor.

GELECEK KORKUSU

36 yaşındaki mühendis Halilullah, üç çocuğu ve eşiyle sabah 05.00’te sıraya girdiklerini, o saatte bile önlerinde 300 kişi olduğunu anlatıyor. Sırada bekleyenlerden 23 yaşındaki bilgisayar bölümü öğrencisi Ziynet Bahar Nazari, Taliban’ın iktidarda olduğu 1996-2001 yıllarını hatırlamadığını belirterek “Tek bildiğim şey Taliban’ın terörün, çatışmaların, intihar saldırılarının ve akıtılan kanın yüzü olduğu. Daha iyi bir gelecek için okula, üniversiteye gidersiniz, ancak Taliban iktidarı ele geçirirse parlak gelecek ortadan kalkacak” diye endişesini ifade ediyor.

YENİ MÜLTECİLER

Pasaport merkezindeki görevliler de bu yığılmaya gerekçe olarak, Taliban’ın çoğunlukla köy ve kırsal bölgeleri kontrol ettiğine, bu bölgelerde yaşayanların ise pasaportu olmadığına vurgu yapıyor. Bild’in haberinde, 2021 yılının, Almanya’nın rekor sayıda (1 milyondan fazla) Suriyeli mülteci kabul ettiği 2015 ile benzerlik taşıdığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, ocak ayından bu yana 270 binden fazla Afgan evini terk ederken, toplam Afgan mülteci sayısının dünya genelinde 3.5 milyona dayandığı tahmin ediliyor.

TALİBAN BU KEZ ÇİN’E GİTTİ

RUSYA’dan sonra Taliban’ın Çin’e bir heyet yolladığı bildirildi. Taliban’ın Katar’daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader liderliğindeki bir heyet Çin’i ziyaret etti.

Xinhua’nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birader ile Çin’in Tiencin kentinde görüştü. Görüşmede Vang, en büyük komşusu Çin’in öteden beri Afganistan’ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, bu ülkenin iç işlerine karışılmaması konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı. Bakan Vang Yi, Washington yönetiminin Afganistan politikasının başarısızlığa uğradığını belirterek, ülkedeki tüm tarafların, “Afganistan’ı Afganlar yönetmeli” ilkesi temelinde bir an önce barışı tesis etmesi gerektiğinin altını çizdi. Vang, “Afganistan, Afgan halkına aittir, Afganistan’ın geleceği ve kaderi Afgan halkının elinde olmalıdır” ifadesini kullandı.

AFGAN KOMEDYEN TALİBAN KURBANI MI

AFGANİSTAN’ın ikinci büyük vilayeti olan Kandahar’da, Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Taliban’ın bölgedeki köy ve kasabalara tek tek girerek evlere baskın yaptığı, hükümet ile işbirliği yapan kişileri zorla götürüp infaz ettiği iddia edildi. Bu baskınlardan birinde, Nazar Mohammad adlı ünlü Afgan komedyenin de Taliban güçleri tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Daha önce yerel polis biriminde görev yapan Mohammad’in, başı kesilerek infaz edildiğine dair görüntüler paylaşıldı. Taliban infazı gerçekleştirdiğini reddederken, Mohammad’in ailesi, komedyenin ölümüne ilişkin Taliban’ı suçladı. 650 bin nüfuslu Kandahar’da, çatışmalar nedeniyle 200 bine yakın kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

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