Uluslararası basın özgürlük ödülü dağıtıldı

Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından verilen ödüle layık bulunanlar, Uganda'nın kuzeyindeki iç savaşta ordunun rolünü eleştirdiği için bürosu basılan ve gözaltına alınan, haber
dergisi Independent'ın editörü Andrew Menda, Associated Press'in Irak'taki ABD askerlerince 2 yıl hapsedildikten sonra geçen nisan ayında serbest bırakılan foto muhabiri Bilal Hüseyin ve 20 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Küba'nın bağımsız basın hareketinin liderlerinden Hector Maseda Gutierrez.
Ödülü paylaşan diğerleri ise Afganistan'ın bağımsız haber ajansı Pajhvok'un müdür yardımcısı Feride Nekzad ve editörü Daniş Karokhel ile Zimbabve'nin baskıcı basın yasalarının mağduru birçok gazeteciyi savunan avukat Beatrice Mtetwa.
Gazetecileri Koruma Komitesi İcra Direktörü Joel Simon, ödülle ilgili konuşmasında, “Bu gazeteciler ve medya eylemcileri, bize haber getirebilmek için yaşamlarını ve özgürlüklerini riske attılar” dedi. Simon, komitenin Gutierrez'in salıverilmesi için kampanya yapacağını da söyledi.
Ödüller, 25 Kasım'da New York'ta düzenlenecek bir törende sahiplerine verilecek.