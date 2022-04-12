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Uluslararası 600’den fazla şirket, Rusya’yı terk etti

#RUSYA#SAVAŞ#Uluslararası Şirketler
Uluslararası 600’den fazla şirket, Rusya’yı terk etti

ABD’de Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, Ukrayna’daki savaş nedeniyle 600’den fazla şirketin Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından Yale Üniversitesi, 1000 uluslararası şirketi takibe aldı.

Aralarında akaryakıt, çevrimiçi alışveriş ve havayolu şirketleri de olmak üzere 600’den fazla şirketin, Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi. Bazı şirketlerin ise savaş nedeniyle sadece faaliyetlerini durdurduğu gözlemlendi.

Faaliyetlerini durduran şirketler arasında çoğunlukla gıda ve fast food şirketleri yer aldı.

Herhangi bir işlem yapmayan şirketlerin ise genellikle elektronik cihaz üreten ve satışını yapan şirketler olduğu görüldü.

Yale Üniversitesinden yapılan açıklamada, bazı şirketlerin sadece yaptırımlar çerçevesinde hareket ettiği, bazılarının ise yaptırımların üzerinde tepki göstererek pazarı tamamen terk ettikleri belirtildi.

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#RUSYA#SAVAŞ#Uluslararası Şirketler

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