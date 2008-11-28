Ulusal TV'den 37 gazeteci eski ajan çıktı

Haberin Devamı

Parlamento kararıyla kurulan ve ülkede çeşitli sektörlerde çalışanların geçmişini araştıran komisyonun resmi açıklamasında, BNT'de görevli toplam 484

gazetecinin araştırıldığı bildirildi.



SİYASİ POLİS İÇİNDE GÖREV ALMIŞLAR

Geçmişi incelenen 37 gazetecinin, ülkede 1989 yılında yıkılan komünizm rejimi döneminde kısa adı DS olarak bilinen siyasi polis bünyesinde çeşitli konumlarda görev yaptığı kaydedildi.



Komisyon yetkilileri, eski ajanlardan İvan Granitski, Ognyaın Saparev, Haço Boyaciev ve İvan Tokaciev'in BNT'de geçmişte genel müdürlük yaptıklarını da açıkladı.



HAFTAYA AJAN RADYOCULAR AÇIKLANACAK



Komisyon, gelecek günlerde Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda bulunan eski ajanların isimlerini de duyuracağını bildirdi. Komisyonun açıkladığı listede, Kevork Kevorkyan, İvan Garelov ve Dimitriyi İvanov gibi ünlü gazetecilerin yer alması Bulgar basınında şok etkisi yarattı.



GAZETECİLİK AHLAKINA AYKIRI



Bu arada BNT Genel Müdürlüğünün yayımladığı bildiride, açıklanan listede yer alan kişilerin gazetecilik ahlakına aykırı düşmemek için çalışmalarının tüm sorumluluğunu almaları gerektiği ifade edildi.



BNT Genel Müdürlüğü, adları açıklanan ajanlardan sadece Atanas Svilenov'in halen ekrana çıktığını, ancak tüm ajanların topluma açıklama borcu bulunduğunu anımsattı.