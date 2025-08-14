×
Dünya Haberleri

Ulusal muhafızlar Washington’a konuşlandı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘Washington’da güvenliği yeniden sağlamak” gerekçesiyle ilan ettiği kamu güvenliği acil durumunun ardından Ulusal Muhafızların hafta sonuna kadar şehre konuşlanmalarının tamamlanacağı belirtildi.

Amerikalı yetkililerden biri, bu haftanın sonuna kadar 800 kadar Ulusal Muhafız’ın şehre konuşlanarak görevlerine başlamış olacaklarını ifade ederken ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili ise muhafızların özellikle kalabalık yönetimi, çevre kontrolü, güvenlik ve kolluk kuvvetleri için iletişim desteği gibi görevlerde bulunacaklarını ve çoğu durumda ateşli silah taşımayacaklarını söyledi. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler da ABC News’e verdiği demeçte, “Bu bizim görevimizin bir parçası” diye konuştu.

EVSİZLER HEDEF ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da evsizlik ve suçla mücadele için yeni adımlar açıklayacağını duyurmuş, kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, “Evsizler DERHAL gitmek zorunda. Size kalacak yer vereceğiz, ama Başkentten ÇOK UZAKTA. Suçlular, sizin taşınmanıza gerek yok. Sizi hapse atacağız, ait olduğunuz yere” ifadelerini kullanmıştı.

