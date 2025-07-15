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Ulusal günde dehşet anları: Kılıcıyla kulağını kesti

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#Fransa#Ulusal Bayram#Askeri Tören
Ulusal günde dehşet anları: Kılıcıyla kulağını kesti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 15:55

Fransa'da bir askeri öğrenci, Ulusal Bayram için askeri geçit töreninde kılıcını sallarken yaralanan kulağı kanamasına rağmen yürümeye devam etti.

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Fransa'nın başkenti Paris'te dün, "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla ünlü Şanzelize Caddesi'nde geleneksel askeri tören düzenlendi.

Ulusal günde dehşet anları: Kılıcıyla kulağını kesti

Törene ellerindeki kılıçları uyum içinde sallayan yaklaşık 7 bin asker, askeri öğrenci, polis ve itfaiyeci katıldı.

Askeri öğrenci, elindeki kılıcı sallarken yaralanan kulağı kanamasına rağmen yürümesini sürdürdü.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa Savunma Bakanlığı söz konusu öğrencinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

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#Fransa#Ulusal Bayram#Askeri Tören

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