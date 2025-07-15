Ulusal günde dehşet anları: Kılıcıyla kulağını kesti

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Fransa'nın başkenti Paris'te dün, "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla ünlü Şanzelize Caddesi'nde geleneksel askeri tören düzenlendi.
Törene ellerindeki kılıçları uyum içinde sallayan yaklaşık 7 bin asker, askeri öğrenci, polis ve itfaiyeci katıldı.
Askeri öğrenci, elindeki kılıcı sallarken yaralanan kulağı kanamasına rağmen yürümesini sürdürdü.
Outch l’aspirant officier de l’EMIA (l’école militaire inter-armes) qui s’est coupé l’oreille avec son épée. Courage ! #14JuilletLeDéfilé #14Juillet pic.twitter.com/gZ0DJkYwOB— Stéphane Geneste (@stephanegeneste) July 14, 2025
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa Savunma Bakanlığı söz konusu öğrencinin durumunun iyi olduğunu belirtti.