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Ultra zenginler de krizde biraz fakirleşti

Ultra zenginler de krizde biraz fakirleşti

İsviçre'nin ultra zenginleri de küresel mali krizden payını aldı. Vergi cenneti ülkenin süper zenginleri biraz fakirleştiler.

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Milyonerler Fuarları'ndan kareler

İsviçre'deki, yarısını yabancıların oluşturduğu en zengin 300 kişi geçen sene toplam 58,5 milyar dolar kaybetti. Bu kişilerin toplam servetinin 383,4 milyar dolara düştüğü belirtildi.

Bilanz ekonomi dergisinin haberinde, İkea mobilya şirketinin kurucusu Ingvar Kamprad'ın tahmini 29-30 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zengin işadamı olduğu belirtildi.

İlaç firması Roche Holding'deki hisseleriyle 13-14 milyar dolarlık servete sahip Hoffmann ve Oeri aileleri ikinci sırada geliyor. Hoffmann ve Oeri'nin servetinin geçen seneye göre 1,7 milyar dolar azaldığı bildirildi.

Tekstil firması C&A'nın kurucuları Brenninkmeijer ailesi 10-11 milyar dolarlık servetiyle ülkenin üçüncü zengini.

Krizden en çok zarar görenin, 2,5 milyar dolar kaybeden Rus işadamı Viktor Vekselberg ile 3,3 milyar dolar kaybeden Latsis ailesi olduğu bildirildi.
Tenis yıldızı Roger Federer ise 83-167 milyon dolar arasındaki servetiyle ilk kez bu yıl en zenginler listesine girdi.

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