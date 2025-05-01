‘Ultra’ tehlikeli gıdalar

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BREZİLYA’daki Sao Paulo Üniversitesi’nin öncülüğünde yürütülen geniş kapsamlı bir araştırmaya göre, “ultra işlenmiş gıda” tüketimi, 30 ila 69 yaş arası bireylerde erken ölüm riskini arttırıyor. 240 binden fazla kişi üzerinde yapılan meta-analiz, günlük kalori alımında ultra işlenmiş gıdaların her yüzde 10’luk artışının, erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 3 oranında yükselttiğini ortaya koydu. Araştırmayı yöneten Carlos Augusto Monteiro, ultra işlenmiş gıdaları, doğal gıdalardan çok az iz taşıyan ve kimyasal olarak işlenmiş ucuz bileşenlerden üretilen ürünler olarak tanımlıyor. Daha önce yapılan araştırmalar da benzer risklere işaret ediyor.

KALP VE DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR

Şubat 2024’te yayımlanan bir çalışmada, ultra işlenmiş gıda tüketiminin kalp hastalıkları, anksiyete, obezite, uyku bozuklukları ve tip 2 diyabet risklerini yüzde 40 ila yüzde 55 oranında arttırdığı gösterildi. Mayıs 2024’te yayımlanan bir başka çalışma ise, yüzde 10’luk bir artışın bilişsel gerileme ve inme riskini arttırabileceğini ortaya koydu. ABD’de ultra işlenmiş gıdalar, yetişkin diyetinin yaklaşık yüzde 55’ini oluşturuyor.