Ultra Ortodoks parti desteÄŸini geri Ã§ektiâ€¦ Koalisyon yolunda Netanyahuâ€™ya kÃ¶tÃ¼ haber

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Ä°SRAÄ°Lâ€™de Ã¶nceki hafta yapÄ±lan genel seÃ§imlerin ardÄ±ndan iktidarÄ±nÄ± korumak iÃ§in muhalefet bloÄŸuna karÅŸÄ± siyasi mÃ¼cadele veren BaÅŸbakan Binyamin Netanyahuâ€™ya kÃ¶tÃ¼ bir haber geldi. Ä°srail Meclisiâ€™nde (Knesset) 7 sandalye kazanan BirleÅŸik Tevrat YahudiliÄŸi Partisi (UTJ) Netanyahuâ€™ya desteÄŸini geri Ã§ekti.

SEBEBÄ° ASKERLÄ°K KRÄ°ZÄ°

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Isaac Herzog ile Ã¼lkedeki parti temsilcileri arasÄ±nda, bir sonraki hÃ¼kÃ¼meti kuracak isimleri belirlemek Ã¼zere gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler dÃ¼n baÅŸladÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere uzun sÃ¼redir devam eden Haredilere yÃ¶nelik askerlik muafiyeti krizinin damga vurmasÄ±, uzlaÅŸmazlÄ±ÄŸa neden oldu. Netanyahuâ€™nun geleneksel koalisyon ortaklarÄ±ndan UTJ, Haredi Yahudi Ã¶ÄŸrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasÄ±nÄ± garanti altÄ±na alacak bir yasa Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece hiÃ§bir baÅŸbakan adayÄ±na desteklemeyeceklerini bildirdi. 7 vekilli UTJâ€™nin desteÄŸini Ã§ekmesi, Netanyahuâ€™ya destek veren milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 53â€™ten 46â€™ya gerilemesi anlamÄ±na geliyor.120 sandalyeli Knessetâ€™te hÃ¼kÃ¼met kurmak iÃ§in 61 milletvekilinin desteÄŸine ihtiyaÃ§ duyuluyor.

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Ã–te yandan Ä°srailli Kanal 12 televizyonu, Ultra-Ortodoks BirleÅŸik Tevrat YahudiliÄŸi Partisinin (UTJ) Gadi Eisenkot liderliÄŸindeki azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼metine katÄ±lmadan, parlamento oylamalarÄ±nda Ã§ekimser kalarak hÃ¼kÃ¼metin ayakta kalmasÄ±na destek vermeyi deÄŸerlendirdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

PAZAR GÃœNÃœ AÃ‡IKLAYACAK

Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Isaac Herzog yayÄ±nlanan video mesajÄ±nda, seÃ§imlerin ardÄ±ndan siyasi partilerle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi istiÅŸarelerin sonucunda, yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirilecek milletvekilini pazar gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Herzog, 67 milletvekilini temsil eden partilerin Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkotâ€™u, 46 sandalyeye sahip partilerin ise Netanyahuâ€™yu desteklediÄŸini belirtti.

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UTJ parti yÃ¶netimi Ä°srail CumhurbaÅŸkanÄ± Isaac Herzog ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.