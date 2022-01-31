Ülkesi almayınca Afganistan’a gitti

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Bu ülkede evlilik dışı gebeliklere izin verilmediğinden, doğum için ülkesi Yeni Zelanda’ya dönmek isteyen Bellis, koronavirüs yasaklarına takıldı. Mayıs ayında bir kız çocuğu bekleyen Charlotte Bellis, Yeni Zelanda makamlarına 59 belge göndermesine rağmen acil giriş talebi yanıtsız kalınca Taliban’dan yardım istemek zorunda kaldı.

‘İRONİK BİR DURUM’

New York Times fotoğrafçısı sevgilisi Jim Huylebroek’in ülkesi Belçika’ya vizesi olmadığı için gidemeyen Bellis, elinde geçerli vizesi bulunan tek ülke olan Afganistan’a gitti. Burada Taliban’daki kaynakları ile iletişime geçen Bellis, “Burada olmandan memnuniyet duyarız, burada hiçbir sorunla karşılaşmazsın” yanıtını aldı ve kendisine güvenle doğum yapabileceğine dair güvence verildi. “New Zealand Herald” gazetesine konuşan Bellis, “İhtiyacım olduğu anda kendi devletim burada istenmediğimi söyledi. Taliban; hamile ve bekâr bir kadına güvenli bir sığınak sunduğunda bu işlerin karıştığının bir göstergesi” dedi. Durumun kadın hakları ve özgürlükler açısından son derece “ironik” olduğunu söyleyen Bellis, şimdi ülkesine dönebilmek için hukuk mücadelesi yürütüyor.