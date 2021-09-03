Ülkenin en zengin ve en popüler oyuncularından biriydi... Bir günde yok edildi!

Çin'de geçen hafta yaşanan akılalmaz olay dünyada yankı buldu ve büyük ses getirdi: Ülkenin en ünlü oyuncularından ve milyarderlerinden aktris Zhao Wei'nin internetteki varlığı bir gecede yok edildi!

Vicky Zhao adıyla da tanınan 45 yaşındaki oyuncu Çin'in uluslararası arenada en çok tanınan televizyon ve sinema yıldızıydı. Oyuncu bununla kalmayıp birçok yatırımlar yapmış bir iş kadını ve ülkenin sayılı zenginlerinden biri olarak ün saldı.

Zhao Wei, yaptığı yatırımlar ve giderek zenginleşmesinin ardından devlet destekli Çin medyası tarafından yolsuzluk yapmakla suçlanmış ve hakkındaki haberler 'skandal' başlıklarıyla manşetlere taşınmıştı.

Zhao'nun bugüne kadar yer aldığı tüm filmler, televizyon yapımları, yapımcı olarak yer aldığı projeler, röportajları, videoları ve fotoğrafları Çinli dijital platformlardan kaldırıldı ve hakkındaki her şey internetten bir anda yok oldu., deyim yerindeyse 'yok edildi'.

Zhao Wei'nin Çin'in Twitter'ı olarak bilinen sosyal medya platformu Weibo'da 85 milyon takipçisi bulunuyordu. Durum, oyuncunun bu popülerliği sebebiyle büyük bir tartışmaya yol açtı.

Pekin yönetiminin, son zamanlarda manevi değerleri yok ettiği gerekçesiyle 'Batı'nın takipçileri' olmakla suçladığı elitlere savaş açtığı biliniyor. Kara listelerin oluşturulmaya başladığı, televizyon yayınları konusunda da oldukça sıkı bir takım yeni kurallar getirildiği haber ajansları tarafından son dakika ibaresiyle paylaşılıyor.

Bunun son örneklerinden biri de aktris Zheng Shuang'un geçtiğimiz günlerde vergi kaçakçılığı nedeniyle 46 milyon dolar para cezasına çarptırılması. Pekin tarafından kara listeye alındığı iddia edilen 'kötü davranışlı ünlüler' listesi geçen hafta sosyal medyada dolaştı ve listede Zheng Shuang ve Zhao Wei'nin de ismi yer alıyor.

Weibo'da ünlü oyuncu için "What happened to Zhao Wei" (Zhao Wei'ye ne oldu?) bir hashtag kampanyası başlatıldı.

Çin hükümeti yaşananların sebebi konusunda açıklama yapmazken Zhao’nun eşi Huang Youlong'un ticaret devi Alibaba’ya bağlı film şirketinden hisse sahibi olması ve Alibaba’nın sahibi Jack Ma ile ilişkisi üzerinde duruluyor. Hatta, Jack Ma, Çin yönetimiyle ters düştüğü için, ortakları da cezalandırılıyor yorumları yapılıyor. Zhao, bu hafta başlatılan ‘zehirli popüler kültürle’ mücadele kampanyasının kurbanı oldu diye düşünen kişi sayısı da hiç az değil.

Bu kapsamda birçok yıldız daha hedef alındı. Çinli otoriteler, ‘hayranlık kültürünün kaotik olmaya başladığını, bazı kişilerin orantısız zenginleştiğini ve bunun sosyalist ilkelere ters düştüğünü, bu ünlülerin gençlere yanlış rol model olarak ülkenin değerlerine de zarar verdiğini’ savunuyor.

Öte yandan Çin'de Şanghay kentinde yaşayan bir kişi, 2015 yılında ünlü oyuncu Zhao Wei'nin televizyonda attığı 'aşırı dikkatli bakıştan' rahatsız olduğunu ve kendisine zarar verdiğini söyleyerek dava açmıştı.

Oyuncu, o tarihte 'Kaplan Anne' isimli dizide kız çocuğunu baskı altında tutan otoriter bir anneyi canlandırıyordu.

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