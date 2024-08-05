Ülkelerden vatandaşlarına çağrı: ‘Lübnan’ı terk edin’

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ABD’nin Lübnan Büyükelçiliği’nden cumartesi günü yapılan açıklamada çok sayıda havayolu şirketinin uçuşlarını askıya aldıkları ancak “Lübnan’dan ayrılmak için ticari ulaşım seçeneklerinin halen mevcut olduğu” belirtildi. Açıklamada ülkede kalmayı tercih edenlere ise “acil durum planları yapmaları” ve “uzun bir süre boyunca sığınakta kalmaya” hazır olmaları gerektiği belirtildi. İngiltere de tahliyelere yardımcı olmak üzere bölgeye ilave askeri personel, konsolosluk personeli ve sınır gücü yetkilileri gönderdiğini açıkladı; ancak vatandaşlarını “ticari uçuşlar devam ederken” Lübnan’ı terk etmeye çağırdı. Öte yandan yurt dışındaki yaklaşık 4 bin İsraillinin de birçok havayolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülkelerine dönemediği belirtildi.

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TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN UYARI: ELZEM OLMADIKÇA GİTMEYİN, AYRILIN

-Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına Lübnan için seyahat uyarısını güncelledi. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından şu açıklamayı yaptı: “Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları; Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları; elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.”