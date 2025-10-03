Dünyadan filoya büyük destek… Sumud ruhu

Haberin Devamı

İSRAİL’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak ve soykırım altındaki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak amacıyla İspanya ve Tunus’tan demir alarak Gazze Şeridi’ne doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki irili ufaklı 44 gemi, İsrail donanması unsurları tarafından saldırıya uğradı. Önceki gece başlayan barbar saldırı, dün öğle saatlerinde tamamlanırken 46 farklı ülkeden 497 aktivist sınır dışı edilmek amacıyla İsrail makamlarınca gözaltına alındı. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, alıkonulan Türk aktivist sayısının 48 olduğunu, dokuz kişiyle iletişim kurulamadığını duyurdu.

MİKENO KARAYI GÖRDÜ

İsrail donanmasının saldırısına rağmen filoda yer alan Mikeno gemisi Gazze sularına girmeyi başardı. Gazze Şeridi’nin kıyılarını gören ve karaya sadece 9 mil mesafede ele geçirilen gemi, dün sabah saatlerinde tüm dünyanın umudu oldu. 2007 yılından bu yana abluka altında tutulan Gazze’ye uzun zaman sonra bu kadar yaklaşılmasının, yakın gelecekte düzenlenmesi beklenen yeni filolara katılımı arttıracağı öngörülüyor.

İSRAİL’DEN FİLODAKİ GEMİLERE BASKIN

İsrail askerlerinin filoya müdahalesi teknelerdeki güvenlik kameralarından anbean takip edildi. İsrail donanması, müdahale edilen tekneleri Aşdod limanına yönlendirdi.

TELEFONLARINI DENİZE ATTILAR

İsrail donanmasına ait deniz araçları, çarşamba gecesi geç saatlerde filonun bazı gemilerini abluka altına alarak “rotanızı değiştirin” tehdidinde bulundu. Filodan “Açlıktan öldürmekte olduğunuz kişilere yiyecek, yardım, su filtreleri, koltuk değnekleri, bebek maması taşıyoruz” cevabı verildi. Teknelerin güvertesinde, can yeleklerini giymiş ve ellerini başının üzerine koymuş bir şekilde bekleyen aktivistler, bir direniş göstermedi. Filonun sosyal medya hesabında, “Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı” açıklaması yaptı. Saldırı öncesi tüm aktivistler, kişisel bilgilerinin İsrailli yetkililerin eline geçmemesi için telefonlarını denize attığı öğrenildi.

‘VİCDAN’ GİRİT AÇIKLARINDA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilerin hiçbirinin ablukayı aşamadığını ve tüm yolcuların güvenli bir şekilde İsrail’e ulaştığını ve akvitistlerin Avrupa’ya sınır dışı edileceğini duyurdu.

Bu arada İsrail’in tüm müdahalelerine rağmen 11 gemiden oluşan Özgürlük Koalisyonu Filosu da Yunanistan’a bağlı Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor. Özgürlük Koalisyonu Filosu’nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) İsrail’in Gazze’ye ablukasını kırmak üzere İtalya’dan yeniden yola çıkan Vicdan (Conscience) gemisi ise Girit açıklarında seyrediyor. Vicdan, Malta açıklarındayken kimliği belirsiz İHA’ların saldırısına uğramış, patlama sonrası geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı. Diğer yandan arıza nedeniyle Sumud Filosu’nun arkasında kalan ve İsrail saldırılarından etkilenmeyen üç Türk aktivistin bulunduğu Marinette gemisinin de seyrini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu Sumud Filosu aktivistleri, sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmek üzere Aşdod’a götürüldü.

ABLUKA 2008’DE DELİNMİŞTİ

2007’den bu yana Gazze’ye uygulanan kuşatmayı delmeye yönelik onlarca girişim oldu. Ağustos 2008’de, Free Gaza ve Liberty adlı iki küçük tekne, ablukayı aşarak Gazze’ye ulaştı ve on yıllar sonra ilk kez bir sivil gemi Gazze’ye yanaşmış oldu. 2008 ile 2016 arasında aktivistler otuzdan fazla deneme yaptı ancak sadece birkaçı Gazze’ye ulaşabildi, çoğu yolda engellendi. En çok yankı uyandıran müdahale ise Mayıs 2010’da gerçekleşti. Saldırgan İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda baskın düzenleyerek on Türk aktivisti şehit etmişti.

BİLGİ NOTU

Arapça “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Dünyanın birçok kentinde Sumud Filosu ve Filistin’e destek gösterileri düzenlenirken, dün İtalya’nın Torino kentinde de öğrenci toplulukları yürüyüş yaptı.

DIŞİŞLERİ: TERÖR EYLEMİDİR

İSRAİL’in Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye Dışişleri Bakanlığı’ndan da tepki geldi. İsrail müdahalesini “uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi” olarak nitelendiren Dışişleri açıklamasında, “Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır” ifadesi kullanıldı. Saldırının Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar verebileceği endişesi paylaşılan açıklamada, “İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı ve saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacağı” belirtildi.

Öte yandan İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili İsrail’e karşı soruşturma başlattı.

ÜLKELERDEN TEPKİ YAĞDI

İsrail’in haydutluğu sonrası dünyadan tepki yağdı. Birçok ülke saldırıyı kınarken farklı coğrafyalardaki onlarca kentte milyonlarca insan sokağa çıktı.

- İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İsrail’in İspanya’daki en üst düzey diplomatı olan maslahatgüzar Dana Erlich’i bakanlığa çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Sumud Filosu, barışçıl ve insani bir sivil toplum girişimidir” denildi.

- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da “Fransa, İsrail makamlarını filodakilerin güvenliğini sağlamaya, konsolosluk koruması hakkını garanti etmeye ve en kısa sürede ülkelerine dönmelerine izin vermeye çağırıyor” dedi.

- İtalya’da işçi sendikaları, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırmasını protesto etmek üzere 3 Ekim Cuma günü için genel greve gitme kararı aldı.

- İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins de Ortadoğu’ya barış getirme taahhüdüyle birçok ülkenin geçen haftalarda Filistin Devleti’ni tanıdığını hatırlatarak “Çaresizce yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmayı hedefleyen bir filonun engellendiği bir durumda, bu taahhüde ne olduğunu sormamız gayet mümkündür” ifadelerini kullandı.

MEYDANLAR SUMUD’A DESTEK İÇİN DOLDU

- Türkiye’de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde on binlerce vatandaş, Sumud Filosu ile dayanışma göstermek için sokaklardaydı. İstanbul’daki İsrail ve ABD Başkonsolosluğu önünde, Ankara’da da ABD Büyükelçiliği civarında toplanan kalabalık, İsrail’in Filistinlilere yönelik işlediği soykırımı ve buna destek veren ABD yönetimini protesto etti.

- Almanya’da Berlin ana tren istasyonunda toplanan yüzlerce kişi, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma mesajları verdi. Göstericiler ayrıca Almanya’nın da Gazze’deki soykırıma destek verdiğini ifade ederek, “Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor” sloganları attı.

- Yunanistan’ın başkenti Atina’da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan eylemciler “Filistin’e özgürlük” sloganları atarak İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını kınadı. Eylemciler, Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye güvenle ulaşması için Dışişleri Bakanlığı ve hükümetten destek istedi.

- İtalya’da başkent Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova başta olmak üzere pek çok kentte binlerce kişi akşam saatleri olmasına karşın İsrail’in filoya saldırısına tepki göstermek için meydanlara indi.

- Başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi’nde toplanan göstericiler, İsrail’in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti. Tunus’tan filoya katılan aktivistlerin sesli mesajlarının paylaşıldığı gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları açıldı.

- Libya’nın başkenti Trablus’taki Cezayir Meydanı’nda toplanan çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail’i protesto eden sloganlar attı. Göstericiler, “Denizin derinliklerinden özgürlük sabahı doğacak” ve “Küresel Sumud Filosu özgür halkların abluka altındaki Gazze’ye mesajı” yazılı dövizler taşıdı.

- Saldırıya tepki gösteren binlerce kişi, Meksika’nın başkenti Meksiko ve Uruguay’ın başkenti Montevideo’da bir araya geldi. Meksiko’da Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, Meksika vatandaşları dahil olmak üzere İsrail tarafından alıkonulan filonun tüm üyelerinin bırakılması için çağrı yaptı.

- Kolombiya’nın başkenti Bogota’da ise Filistin destekçisi bir grup, 7. Cadde’yi trafiğe kapatarak İsrail’in saldırısını protesto etti. “Gazze’deki soykırımı durdurun” sloganı atan göstericiler, polisin müdahalesinin ardından yolu yeniden trafiğe açtı.

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de, İsviçre’nin Cenevre kenti başta olmak üzere birçok kantonunda, İngiltere’nin başkenti Londra’da, Polonya’nın Krakow kentinde, İspanya’nın 24 büyük kentinde de binlerce kişi Sumud Filosu’na destek yürüyüşleri gerçekleştirdi.