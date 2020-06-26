Ülkede kan donduran rekor! 1 günde 40 bin yeni vaka
ABD'den koronavirüs salgınında korkutan rakamlar gelmeye davam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden gelen açıklamaya göre ABD'de bir gün içinde açıklanan en yüksek vaka sayısı geldi ve dün Covid-19'da 39,972 yeni vaka tespit edildi.
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi, ülkede salgının başından beri bir günde görülen en yüksek vaka sayısının açıklandığını bildirdi.
Korkutan açıklamaya göre ABD'de salgının başından beri bir günde görülen vaka sayısı dün tariki bir rekora ulaşarak 40 bine yaklaştı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ülkede toplam vaka sayısı 2,422,299'a yükselirken virüs nedenli ölümler de 124,410'a çıktı.
Yetkililer bu rakamların 50 eyaletten gelen veriler olduğunu, dün rekor kıran vaka sayılarının en çok New Jersey'den geldiğini, bu eyaleti ise New York ve California'nın takip ettiğini açıkladı.
Perşembe günü görülen bu rekor artışın önceki günlerin vaka ve ölüm verilerinin eklenmesiyle yaşanmış olabileceği ifade edildi.
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