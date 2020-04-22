Ülke ülke korona tedbirleri

TÜRKİYE: Büyük şehirlerde sadece hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bunun dışında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü de sokağa çıkamıyor. Restoranlar sadece paket servisi hizmeti veriyor. Hafta içi park ve sahillere giriş de yasak.

MESAFE 2 METRE

DANİMARKA: Yeniden açılan okullarda sınıfta ‘2 metre mesafe’ kuralı uygulanıyor.

ÇEKYA: Lise ve üniversitelerin sadece son sınıfları eğitime devam ediyor.

BAĞIŞIKLIK KARTI VERİLİYOR



ŞİLİ: Koronavirüse yakalanıp atlatan vatandaşlara ‘bağışıklık kartı’ veriliyor. Karta ‘COVID kart’ adı verildi.

İSVEÇ: Yaşa bağlı kısıtlamalar var. 70 yaş ve üstüne sokağa çıkmamaları tavsiye ediliyor.

LİBYA: Sabah 7 ile öğlen 12 arası sokaklarda yürüyüş yapılabiliyor.

CİNSİYETE GÖRE

PERU: Cinsiyete bağlı sınırlamalar devrede. Pazartesi, çarşamba ve cuma erkekler, salı, perşembe ve cumartesi günleri ise kadınlar sokağa çıkabiliyor.

KOLOMBİYA: Kimlik kartlarının son rakamlarına göre sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

DRONE’LA TAKİP

İTALYA: Kısıtlamalara uyulup uyulmadığı İHA’larla tespit ediliyor.

ÇİN-KUVEYT: Drone aracılığıyla vatandaşlarla iletişim kurup evlerine yolluyor.

AVUSTRALYA: Drone ile kişilerin ateşi, kalp ritmi, solunum oranı ölçülüp, kalabalık içinde hapşırdığı ya da öksürdüğü tespit edilebiliyor.