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DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Ülke tarihinde rekor! İsviçre’de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm’e ulaştı

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Ülke tarihinde rekor! İsviçre’de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm’e ulaştı
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İsviçre’ye kış beklenenden erken geldi, karın boyu 25 cm’e ulaştı.

Küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiğini dünyada Eylül ayında bazı ülkelere kar yağdı. Avusturya ve İsviçre'nin bazı kesimleri, erken kar yağışıyla sonbahara merhaba dedi. Avrupa Meteoroloji ajansı bugün İsviçre'nin güney kantonundaki Montana kasabasında neredeyse 25 cm'e ulaşan kar yağışı yaşadığını söyledi. Yetkililer eylül ayında yağan karın ülke tarihinde bir rekor kırdığını ifade etti. Avusturya'nın bazı bölgelerinde ise deniz seviyesinden 550 metre yükseklikte kar yağışı kaydedildi.

Ülke tarihinde rekor İsviçre’de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm’e ulaştı

 

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