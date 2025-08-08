Ukrayna’yı Ukraynasız konuşacaklar… Trump ve Putin’den savaş zirvesi

Haberin Devamı

ABD’de göreve geldiği ocak ayından bu yana Ukrayna savaşını bitirmek için attığı adımlar şu ana kadar başarısız olan Başkan Donald Trump, gelecek hafta Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önceki gün Rusya başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği 5’inci ziyarette kararlaştırılan zirvede iki lider, masada Ukrayna olmadan Ukrayna savaşına çözüm arayacak. Bir yandan Washington, diğer taraftan Moskova ikili zirve teklifinin karşı taraftan geldiğini iddia ederken, toplantının can alıcı maddesi “Ukrayna’da toprak karşılığında barış” olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Trump-Putin zirvesini olumlu değerlendirse de Ukrayna hakkında Ukrayna olmadan bir karar alınamayacağını vurguladı.

‘PRENSİPTE ANLAŞTIK’

Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov, “ABD tarafının önerisiyle Başkan Putin ile Başkan Trump prensip olarak aralarında bir zirve görüşmesi yapılmasını kabul etti. Zirvenin tahminen nerede yapılacağı aslında şimdiden belli. Ancak tam yeri ve tarihi iki ülke ekiplerinin gerekli hazırlıkları tamamlamasından sonra duyurulacak” açıklamasını yaptı. Uşakov ayrıca görüşmenin odağında Ukrayna savaşının sona erdirilmesi olacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise görüşme teklifinin Rus tarafından geldiğini ima ederken, zirvenin son derece zorlu geçeceğini söyledi.

‘KARŞILIKLI TAVİZ GEREK’

Savaşın sona ermesi için her iki ülkenin de tavizler vermek zorunda kalacağını belirten Rubio, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım ile Şubat 2022’de başlayan savaşta ele geçirdiği toprakların çözülmesi gereken sorunlar olduğuna işaret etti. “Zirveden savaşı bitirme kararı çıkması için hem Ukrayna hem Rusya kendi ülkelerinde hoş karşılanmayacak ciddi tavizler verme durumunda kalacak” diyen ABD’li Bakan, “Bu savaşta Rusya yıpranmış olmasına rağmen en ağır faturayı Ukrayna halkının ödediği de bir gerçek. Dolayısıyla tarafları ortak paydada buluşturmak çok ama çok zor olacak” ifadelerini kullandı. Rubio ayrıca liderler zirvesine rağmen Trump’ın önceden söylediği gibi 8 Ağustos’ta Rusya ile enerji kaynakları ticareti yapan ülkelere yönelik yeni yaptırım kararı alabileceğini de ifade etti. Rubio, yaptırımların ancak Rusya’nın kapsamlı ateşkes ilan etmesiyle önlenebileceğini belirtti.

‘BİZE RAĞMEN KARAR ALINAMAZ’

Ukrayna lideri Zelenski ise Trump-Putin görüşmesini “Rusya’nın barış yolunda olumlu adımlar atmasının sinyali” olarak değerlendirirken, “Yine de Moskova’nın adımlarına son derece temkinli yaklaşıyoruz” dedi. Olası müzakere sürecinde Ukrayna adına uzun vadeli güvenlik güvenceleri alınması gerektiğini belirten Zelenski, “Bizim kaderimizin belirleneceği görüşme masasında bizim de bulunmamız en doğal hakkımız” diyen Zelenski, ABD Başkanı’na “Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar alınamaz kuralını ilettiklerini” söyledi.

‘ZELENSKİ İLE GÖRÜŞÜRÜM AMA’

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanı sıra Avrupa’dan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme trafiğine giren Zelenski, üçlü zirve teklifini ise yineledi. Ukrayna’da kalıcı bir barış sağlanabilmesi için Rusya ve Ukrayna’nın liderler düzeyinde masaya oturması gerektiğini kaydeden Zelenski, olası bir müzakere sürecine Avrupa Birliği’nin de dahil olması gerektiğini savundu.

‘TRUMP ŞART KOŞTU İDDİASI’

Bir Beyaz Saray yetkilisi Başkan Trump’ın söz konusu görüşmenin olabilmesi için Putin’e önce Zelenski ile görüşmesini şart koştuğunu öne sürerken, Trump böyle bir şartı olmadığını belirtti. Rusya lideri Putin ise dün Kremlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada Zelenski ile görüşmesi için “koşulların oluşmadığını” söyledi. Zelenski ile görüşme fikrine “genel olarak karşı olmadığını” belirten Putin, “Ancak ne yazık ki bu koşullardan çok uzak bir noktadayız” ifadelerini kullandı. Putin ayrıca ABD Başkanı ile hazırlıkları süren görüşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri’nin uygun bir konum olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son olarak 2019 yılında bir araya gelmişti.