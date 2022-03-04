Ukrayna’yı Karadeniz’den koparma planı

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Mariupol liman şehri, ayrılıkçı Donbas’a yakınlığına rağmen hâlâ Ukrayna kontrolünde. Donbas’tan gelen birliklerin yanı sıra Kırım yarımadasından yola çıkan Rus askeri de şehrin üzerine yürüyor. Kuşatma altına alınan şehir, Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov’a göre 15 saat kesintisiz bombalandı. Bu süreçte ölü ve yaralı sayısını tespit etmek de mümkün olmadı. İşgalde en büyük yıkımlardan biri bu kentte yaşandı.

SU VE ELEKTRİK YOK

Uzmanlara göre Rus birlikleri, şehre yönelik kara harekâtı öncesinde seyir füzeleriyle ‘zemin hazırlıyor’. Kentte su ve elektrik dört gündür kesik. Halkın ekmek ihtiyacını karşılayacak fırınlar çalışmıyor. Öte yandan Ukrayna ordusu, Mairupol’u ablukadan kurtarmak için harekete geçti. Dün sabah Donbas çevresindeki birlikler liman şehri istikametine kaydırıldı. İki ordunun karşılaşmasıyla kanlı bir savaşın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

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Rusya ’daki milliyetçi çevreler arasında son günlerde, Moskova’nın işgalde başarısız olarak Kiev’i devirememesi halinde en azından Ukrayna’nın tüm Karadeniz kıyılarını kapsayan bağımsız bir ‘Güney Ukrayna Cumhuriyeti’ kurma düşünceleri dile getiriliyor.

ODESSA DİKEN ÜSTÜNDE

Karadeniz kıyısında alarm veren ikinci nokta Odessa. Görgü tanıkları Rusya’ya ait dört büyük çıkarma gemisinin, savaş gemileri eşliğinde Karadeniz açıklarında hazır beklediğini aktardı. Rusya’nın denizden çıkarma yapma ihtimaline karşı plaj bölgesine mayın döşeme çalışmaları devam ediyor. Odessa’ya yönelik bir hava saldırısı ise şimdilik yok.

ÜLKENİN EN BÜYÜK LİMANI

Şehrin doğu istikametindeki liman bölgesinden gün boyu patlama sesleri geldi. Odessa’nın düşmesi halinde Ukrayna’nın Karadeniz’e çıkışı neredeyse tamamen kesilmiş olacak. Bu kentteki Yujniy, Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki en büyük limanı. Ülkenin sanayi ve tahıl ihracatının büyük bölümü buradan yapılıyor.

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DÜŞEN İLK BÜYÜK KENT

24 Şubat’ta başlayan işgalin sekizinci gününde Rus birliklerinin kontrolüne geçen ilk büyük şehir Herson oldu. Kırım’dan girerek Karadeniz kıyısı boyunca batıya yönelen Rus güçleri, liman şehri Herson’a girdi. Sokağa çıkma yasağı Buranın işgali, geçen yıl Karadeniz’de NATO destekli tatbikata ev sahipliği yapması nedeniyle Rusya açısından sembolik öneme sahip. Yönetimi ele alan Ruslar ilk iş, gece sokağa çıkma ve toplanma yasağı ilan etti.

RUS ASKERİ MORALSİZ

Rus askerlerin telsiz konuşmalarını yayınlayan İngiliz Telegraph gazetesi, çoğunluğu “genç ve deneyimsiz” askerlerin moralsiz olduğunu yazdı. İngiliz istihbarat şirketi ‘ShadowBreak’ın sağladığı ve Telegraph tarafından dinlenen telsiz kayıtlarına göre, askerler sık sık mühimmat ve erzak eksikliğinden şikâyet ediyor. Hatta bazı kayıtlarda genç askerlerin ağladığı duyuluyor. Kayıtlardan askerler arasında sivil yerleşime ateş açmadan önce tartışmalar çıktığı da anlaşılıyor.

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RUSYA İLK KEZ SAYI VERDİ ZELENSKİ YALANLADI

Rusya, işgalin başından beri ilk kez kaç askerinin öldüğünü açıkladı. Önceki gün yapılan bilgilendirmede, 498 Rus askerinin öldüğü kaydedildi. Bu, Ukrayna tarafının ilan ettiği sayıların oldukça altında. Rusya’nın açıklaması sonrası bir konuşma yapan Ukrayna lideri Zelenski, 9 bin Rus askerini öldürdüklerini iddia etti, “Düşmanın sinsi planını bir haftada bozduk” dedi.