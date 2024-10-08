Ukrayna'ya verilecek 50 milyar dolarlık krediye Macaristan engeli

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Avrupa Birliği (AB) ile G7 ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerle Ukrayna’ya 50 milyar dolar kredi verme konusunda elde ettikleri uzlaşı, Macaristan engeline takıldı. AB, üyesi 27 ülkenin ekonomi ve maliye bakanlarından oluşan Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN), bugün gerçekleştirilen toplantıda, Rusya Merkez Bankası’na ait dondurulmuş varlıklardan elde edilen gelirlerle geri ödenecek G7 kredisinin uygulanması konusunu ele aldı.

Toplantı sonrasında konuşan AB Dönem Başkanı Macaristan’ın Maliye Bakanı Varga, Rusya’ya yönelik AB yaptırımlarını yenileme kararının her 6 ayda bir yerine 36 ayda bir alınmasına ilişkin kararın, ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden sonra alınmasını istediklerini söyledi. Varga, “Rusya’ya yönelik yaptırımların uzatılması meselesinin, ABD seçimlerinden sonra karara bağlanması gerektiğine inanıyoruz. Macaristan’ın tutumu bu şekildedir. Gelecek ABD yönetiminin hangi yönde gitmeyi tercih edeceğini görmemiz gerekiyor. Başkanlık seçimleri ve aday kampanyalarına bakabilirsiniz zira bu mesele konusunda birbirinden tamamen farklı iki yol bulunuyor. Bunlardan biri barışa, diğeri ise savaşın devamına yöneliyor. Bu nedenle, bu konunun ABD seçimlerinden sonra karara bağlanması gerektiğine inanıyoruz. Tabii, Coreper ve diğer AB kurumları, Avrupa Parlamentosu bu konuda görüş bildirmeye devam edebilir. Dondurulmuş varlıklara yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin süresini değiştiren konsey kararına ilişkin tutumumuz net. Bu konuya kasım ayında tekrar döneceğiz” ifadelerini kullandı.

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AB yetkilileri, G7 kredisinin uygulanmasında ilerleme sağlanması için ABD’nin AB’den Rusya’nın finansal varlıklarının dondurulması kararının her altı ayda yenilenmesinden vazgeçilmesini talep ettiğini açıkladı. AB yetkililerine göre, ABD, Ukrayna’ya verilecek krediye AB’nin katkısıyla eşdeğer seviyede (20 milyar dolar) katkı sağlamak için, Rus varlıklarının dondurulması konusunun altı ayda bir tartışmaya açılması yerine 36 ayda (3 yıl) bir ele alınmasını talep ediyor.

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G7 liderlerinin haziran ayında üzerinde prensipte anlaşma sağladığı kredi, Rusya Merkez Bankası’nın Rusya’nın 2022’nin başlarında Ukrayna’yı işgalinden sonra dondurulan 300 milyar dolar civarındaki varlıklarından elde edilen gelirle desteklenecek. 50 milyar dolarlık krediye AB ile ABD, 20’şer milyar dolar katkı sağlarken, kredinin geri kalan kısmının ise G7 ülkeleri Kanada, İngiltere ve Japonya tarafından tedarik edilmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Rus varlıklarının büyük kısmının Avrupa’da bulunuyor olması nedeniyle Ukrayna’ya sağlanacak krediye 35 milyar dolar seviyesine kadar kaynak sağlayabileceğini ve ancak bu meblağın ABD’nin sağlayacağı katkı ile eşdeğer seviyeye düşürüleceğini açıklamıştı.

Ukrayna’ya kredi konusu, ekim ayı sonunda Washington’da düzenlenecek G7 ülkeleri maliye bakanları toplantısında tekrar ele alınacak. Diğer yandan, Macaristan’ın kararı nedeniyle krediye G7 ülkeleri tarafından sağlanacak katkının miktar, ancak ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından belli olacak.