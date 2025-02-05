Ukrayna’ya Trump şartı: Silah karşılığında nadir element verin

Haberin Devamı

Trump’ın ilginç çıkışına Ukrayna lideri Volodimir Zelenski şartlı evet yanıtı vererek “Nadir madenler zaten bizim zafer planımızın parçasıydı. ABD bizim yeraltı zenginliklerimizin Rusya’nın eline geçmeyeceğini garanti ederse Trump’ın önerisini kabul etmeye hazırız” yanıtını verdi. ABD Başkanı teklifine Rusya’dan da “Trump’ın teklifi tam anlamıyla ticari zihniyet eseri” açıklaması geldi.

MADENLERİ İŞLETELİM

Trump, Ukrayna’daki nadir madenlere göz diktiğini önceki gün Thi Hill yayınına verdiği demeçte dile getirdi. Ukrayna’ya daha fazla karşılıksız yardım edemeyeceklerini ima eden Trupm, “Biz Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istiyoruz. Onlar bizden savunmaları için talep ettikleri araç ve gereçler karşılığında ülkelerinde bulunan nadir madenlerin işletilmesini bize verebilirler. Bu tür elementlerle güvenliğimizi pekiştireceğiz. Biz onlara elden para veriyoruz. Onlar bize bu konuda yardım edebilir” dedi.

Haberin Devamı

KREMLİN TEPKİ VERDİ

Trump’a yanıt veren Zelenski, “Ukrayna olarak geçen yıl hazırladığımız zafer planına madenler konusunu ayrı madde olarak gündeme getirmiştik. merika ve Batı’ya benzer öneride bulunduk. Tabi ABD Başkanı Trump bize sağlayacağı destekle değerli madenlerimizin Rusların eline geçmemesini garanti etmeli” açıklamasını yaptı. Trump’ın nadir madenler karşılığında Ukrayna’ya desteğini sürdürme teklifine Rusya’dan da tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da devam eden ihtilafın böylece ticari alışverişe dönüşmeye başladığını anımsatarak, “ABD teklifinin gerçek adını koymamız gerekirse Trump resmen Kiev yönetimine ‘Bizim desteğimizi satın almalısınız’ diyor” tepkisini gösterdi.

UKRAYNA’DA HANGİ MADENLER VAR

Ukrayna topraklarında Donald Trump’ın dikkatini çeken 4 stratejik nadir maden çıkartılıyor. Zirkon, Skandiyum, Berilyum ve en önemlisi Lityum çıkartılıyor. Ukrayna’da özellikle Lityum rezervleri 500 bin ton olarak hesaplanıyor. Dünyada ender rastlanan bu element havacılık, nükleer teknoloji, metalurji ve elektrikli otomobil üretiminde yaygın olarak kullanılıyor.