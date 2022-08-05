Ukrayna’ya şok suçlama: Siviller tehlikeye atılıyor!

Haberin Devamı

Bir olayda, Donetsk bölgesinde, bir üssü tahrip eden patlama dalgasının komşu bir konut binasını vurması sonucu en az üç kişi öldü.

Ukrayna'nın merkezinde Ukrayna kuvvetleri tarafından üs olarak kullanılan bir okulda, komutan, Ukrayna genelindeki okulların ve anaokullarının üs olarak kullanıldığı için bombalandığını söyledi.

Komutan, okulların gerekli tesisleri sağladığını söyledi: duşlar, çoklu tuvaletler, büyük mutfaklar, yemek alanları, bodrumlar ve odalar.

İşgalin ordunun yeni acemi kitleleri hızla barındırması gerektiği anlamına geldiğini söyledi. Kramatorsk'ta otobüse binmiş Ukraynalılar Toplu taşıma artık devrede

Haberin Devamı

AF ÖRGÜTÜ UKRAYNA RAPORU İÇİN DEVREYE GİRDİ

Bu örnekler çoğalabilir. Ve bu örnekler üzerinden yola çıkan Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'nın yerleşim bölgelerindeki askeri üsleriyle sivilleri tehlikeye attığını söylüyor.

Ukrayna hükümeti ve uluslararası hukuk uzmanları ise raporun savaş zamanı gerçeklerini görmezden geldiğini savunuyor.

Kim ne derse desin bu rapor Ukrayna açısından da dünya açısından da şoke edici çünkü bu suçlamalar bugüne kadar hep Rusya için yapılmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, bir raporda, Ukrayna ordusunun yerleşim bölgelerine yerleşerek sivillerin hayatını tehlikeye attığını söyledi. Bakhmut'ta, aracına roket isabet etmiş bir Ukrayna askeri

'SİVİLLER TEHLİKEYE ATILIYOR'

Rapor Ukraynalı yetkililer tarafından reddedildi ve Ukrayna tarafı sivil ölümleri için Rusya’yı suçlamaya devam etti.

İnsan hakları grubunun araştırmacıları, Ukrayna kuvvetlerinin bazı okulları ve hastaneleri üs olarak kullandığını, evlerin yakınında ateş ettiğini ve bazen apartman dairelerinde yaşadığını tespit etti.

Rapor, bunun bazı durumlarda Rus kuvvetlerinin bir saldırıya yanıt vereceği veya yerleşim alanlarını hedef alarak sivilleri riske atacağı ve sivil altyapıya zarar vereceği anlamına geldiği sonucuna vardı.

Haberin Devamı

Ayrıca Ukrayna ordusunu çapraz ateşte kalabilecek sivilleri tahliye etmediği için eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü genel sekreteri Agnès Callamard, “Ukrayna kuvvetlerinin sivilleri riske attığını ve nüfuslu bölgelerde faaliyet gösterirken savaş yasalarını ihlal ettiğini belgeledik” dedi.

Ancak, Uluslararası Af Örgütü Ukrayna ofisi başkanı Oksana Pokalchuk, Facebook'ta operasyonunun raporla aynı fikirde olmadığını yazdı.





UKRAYNA: KANITLAR EKSİK

Raporun yabancı meslektaşları tarafından derlenen eksik kanıtlara dayandığı şikâyetini ortaya koyduklarında, raporun yayın öncesi sürecinden çıkarıldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, Uluslararası Af Örgütü'nü 'gerçek resmi çarpıtmak' ve sahadaki durumu anlayamamakla suçladı. Ukrayna askerlerinin, Rus saldırısından korunmak için şehirlerde ve nüfuslu bölgelerde konuşlandırıldığını söyledi.

“Raporda olayların kronolojisi yok. Rusya Federasyonu burada suçu işliyor. Ukrayna ise topraklarını koruyor. Moskova savaşın tüm kurallarını görmezden geliyor. Ve Ukrayna'nın aksine, Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası organizasyonlara izin vermiyor.”

Kiev'deki bir brifingde konuşan Maliar, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sivilleri cepheden tahliye etmek için otobüslere bindiğini vurguladı. Bazıları, tekrarlanan ricalara ve daha güvenli bölgelere ulaşım tekliflerine rağmen gitmeyi reddetti. Geçtiğimiz günlerde, esir tutulan, hapisteki Azov taburu askerlerinin öldürüldüğü saldırıyı protesto eden Ukraynalı bir kadın

Haberin Devamı

UKRAYNA, SORUŞTURMASINI KENDİ YÜRÜTÜYOR

Ukrayna, uluslararası ceza mahkemesi de dahil olmak üzere dış kurumlara erişim sağladı ve birlikleri tarafından işlenen suistimallerle ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüğünü söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, “Ukraynalıların soykırıma direnme, ailelerini ve evlerini koruma haklarını sorgulamaya yönelik her türlü girişim bir sapkınlıktır” dedi ve cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, “Ukrayna için tehdit oluşturan tek şey” dedi. Ukrayna'ya soykırım yapmak için gelen cellat ve tecavüzcülerden oluşan bir Rus ordusudur”