Ukrayna’ya silahı kesmişlerdi… ABD stokları ‘bahane etmiş’

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Amerikan basınına yansıyan haberlerde Pentagon’un bu kararı “ABD ordu stoklarının erimesi endişesi” nedeniyle aldığı belirtilmişti. Ancak NBC’de yayınlanan yeni bir haber kararın arkasında teknik bir incelemeden ziyade siyasi tercihler olduğunu iddia ediyor. NBC’ye konuşan Demokrat bir Kongre üyesi, rakamları incelediklerinde stok erimesi olmadığını gördüklerini, kararın Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından bireysel olarak alındığını söyledi.

ABD Başkanı Trump başta olmak üzere birçok üst düzey yetkili hafta boyunca silah sevkiyatlarının ABD çıkarlarını önceleyerek durdurulduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Trump göreve gelmeden önce Ukrayna’ya yapılan yardımları sürekli olarak eleştirmiş ve başkan olduğunda bunları durduracağını söylemişti.

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TRUMP’TAN PATRIOT SİNYALİ

Öte yandan hafta içi Rus lider Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Ukrayna’daki gidişattan memnun olmadığını belirten Trump, önceki gün başkanlık uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sanırım Putin bu savaşta sonuna kadar gitmek ve insanları öldürmeye devam etmek istiyor. Bundan hiç memnun değilim” dedi. Trump, Ukrayna’ya Patriot sistemleri verilip verilmeyeceğiyle ilgili bir soruyu da “Verebiliriz” diye yanıtladı.