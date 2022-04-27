Ukrayna’ya silah desteğine devam sözü

Haberin Devamı

Ukrayna’da Rus işgali üçüncü ayına girerken, 40 civarında ülkenin savunma bakanı Almanya’da ABD’nin en önemli hava üssü Ramstein’da dün bir araya geldi. Amerika’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Ukrayna’ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etti.



‘YARDIM SÜRECEK’



Toplantıda açılış konuşmasını hafta sonu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptı. Austin, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanacağına inandığını belirterek müttefikler olarak, silah yardımlarını sürdüreceklerini söyledi. “Kiev’e yaptığım ziyaret Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu yetenekleri kullanma biçimine olan hayranlığımı pekiştirdi” diyen ABD’li bakan Austin, “Buradaki herkes Ukrayna’nın kazanabileceğine açıkça inanıyor” diye konuştu.





Haberin Devamı

Austin, 40’ın üzerinde ülkenin savaş sürdükçe Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunun altını çizerek “Yapacak daha çok işimiz var. Ukrayna’nın kazanmak için yardımımıza ihtiyacı var. Savaş bittiğinde de yardımımıza ihtiyaçları olacak” diye konuştu. Austin, “Bugün buradaki herkesin, Ukrayna’nın kısa vadeli güvenlik gereksinimleri konusunda ortak ve şeffaf bir anlayışla ayrılmasını istiyorum. Rusya, bir adamın hırslarını tatmin etmek için bir savaş yürütüyor. Ukrayna ise demokrasisini, egemenliğini ve vatandaşlarını savunmak için bir zorunlu bir savaş veriyor ancak riskler Ukrayna’nın ve hatta Avrupa’nın ötesine geçiyor” dedi. Ukrayna’ya şimdiye kadar müttefiklerin 5 milyar dolar değerinde silah yolladığını söyleyen Austin, toplantının her ay tekrarlanacağını kaydetti.ABD Savunma Bakanı Austin, Kiev dönüşünde, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ederken yaptıklarını yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz” demişti.

Haberin Devamı

BERLİN’DEN U DÖNÜŞÜ: TANKLARA ONAY

Almanya’da hükümet, Ukrayna’ya tank gönderme kararı aldı. Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht, hava savunma amaçlı kullanılan ‘Gepard’ tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdiğini açıkladı. Lambrecht, savunma bakanlarının bir araya geldiği ve Ramstein’da düzenlenen toplantıda Almanya’ya yönelik eleştirilere de yanıt vererek, “Rakamlar farklı bir dil konuşuyor” dedi. Lambrecht, Almanya’nın ilk etapta Ukrayna’ya tanksavar füzeleri ve hava savunma füzeleri gönderdiğini de kaydetti. Alman ordusu stoklarından malzeme teslimi seçeneklerinin sınırlı olduğunu vurgulayan bakan, “Alman Ordusu’nun olanaklarının sınırlı olduğunu, burada onlarca yıldır tasarruf yapıldığını anlamalıyız. Bu yüzden endüstrinin doğrudan Ukrayna’ya teslimat yapmasını destekliyoruz” şeklinde konuştu. Alman hükümeti Ukrayna’ya silah yardımında tereddüt ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.