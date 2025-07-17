Ukrayna’ya saldırılar sürdü… Trump’ın ültimatomu Putin’i durdurmadı

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400 DRONLA SALDIRI

Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklamasına göre önceki gece Ukrayna’daki Harkiv, Odessa, Krivoy Rog ve Vinitsa şehirleri yüzlerce Rus dronuna hedef oldu. Resmi açıklamada Rus tarafının bir gecede Ukrayna’ya 400 insansız dronla balistik “İskender-M” füzesi attığı vurgulandı. 50 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu arada Rusya yönetimi Trump’ın savaş ültimatomuna ilgisiz olmadıklarını göstermeye çalıştı.

UKRAYNA’YI SUÇLADILAR

Kremlin Szöcüsü Dmitriy Peskov, “ABD’nin savaşı bitirme çabasını saygıyla karşılıyoruz. Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan ilk iki tur sonrasında başta ABD olmak üzere tüm ilgili tarafları Kiev yönetimini üçüncü tur için ikna etmeye davet ediyoruz” dedi.