Ukrayna'ya Pentagon engeli: ABD'nin kararları gizli mekanizmayla uygulanmış

ABD, Ukrayna'nın ABD tarafından sağlanan uzun menzilli füze sistemlerini Rusya topraklarına karşı kullanmasına izin vermedi. Pentagon’un, bu kapsamda Kara Taktik Füze Sistemleri’nin (ATACMS) saldırılarda kullanılmasını durdurduğu belirtildi.

Pentagon'un Ukrayna'yı engellemek için geliştirdiği denetim mekanizmasında, nihai onayın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bırakıldığı öne sürüldü. Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili gizli bir onay süreci yürüttü. Söz konusu süreç, ABD yapımı silahların ve ABD istihbaratına dayalı Avrupa kaynaklı mühimmatın kullanımını denetliyor.

Yetkililer, bakanlığın ilkbahardan bu yana Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) Rusya topraklarında kullanmasını engellediğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

UKRAYNA UZUN MENZİLLİ FÜZELERİ KULLANMAK İSTEDİ, ABD REDDETTİ

İsmi açıklanmayan ABD'li 2 yetkili, Kiev’in daha önce en az bir kez ATACMS füzelerini kullanmak istediğini ancak bu talebin reddedildiğini kaydetti. Yetkililer kararın, Pentagon’un politikadan sorumlu müsteşarı Elbridge Colby tarafından geliştirilen Ukrayna’nın ATACMS füzelerini ve ABD istihbaratına ya da parçalarına bağlı Avrupa sistemlerini kullanma taleplerini değerlendirmek üzere geliştirilen bir inceleme mekanizması doğrultusunda alındığını ifade etti.

İngiliz yetkililer, aynı prosedürün İngiltere tarafından Ukrayna’ya verilen Storm Shadow seyir füzeleri için de geçerli olduğunu dile getirdi. İddiaya göre İngiltere, füzelerin kullanımını denetleme de ABD'nin yardımını aldı. Füze hedefleme verilerinin İngiltere'ye büyük ölçüde ABD tarafından sağlanması, Ukrayna'nın denetiminde Washington ile Londra'nın eşgüdümlü hareket etmesine yol açtı.

Ukrayna'nın kullandığı ATACMS füzeleri

BIDEN İZİN VERMİŞTİ

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Pentagon kaynakları, ABD'nin Biden döneminde Ukrayna'ya yaklaşık 305 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerini kullanmak için onay verdiğini bildirdi. Yetkililer, bu onayın Kuzey Kore birliklerinin cephede savaşa dahil olmasının ardından Biden yönetimi tarafından geçtiğimiz kasım ayında verildiğini kaydetti.

Time dergisinin ocak ayında yayınladığı Trump ise röportajında ise ABD Başkanı Ukrayna’nın Rusya içindeki hedefleri vurmak için ABD silahlarını kullanmasına izin verilmesinin bir hata olduğunu söylemişti.

Trump, Biden yönetiminin kararının hatalı olduğunu iddia ederek, “Rusya’ya yüzlerce mil uzaktaki füzelerin gönderilmesine kesinlikle karşıyım. Bunu neden yapıyoruz? Savaşı daha da tırmandırıyoruz. Böyle bir karar verilmemeliydi” ifadelerini kullanmıştı.

Yetkililer, inceleme sürecinin ABD savunma politikalarında resmi bir değişiklik anlamına gelip gelmediğinin ise henüz netleşmediğini belirtti. Ancak Washington’un mühimmat stoklarının azalmasıyla birlikte Ukrayna’ya gönderilen silahların kontrolünün sıkılaştırıldığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya "sadece kendini savunmak üzere silah verdiğini" savunarak, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, spor dünyasında harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ile Rusya arasında da durum böyledir" değerlendirmesini yapmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN İDDİAYA YANIT

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, iddialara yanıt vererek, Trump’ın “Ukrayna’daki savaşın sona ermesi gerektiğini açık biçimde dile getirdiğini” vurguladı. Sözcü, mevcut askeri dengede bir değişiklik olmadığının da altını çizdi.

Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yürütülen temaslarda da Trump’ın benzer mesajlar verdiği aktarıldı. Trump, Ukrayna’nın savaşta ilerleme kaydetmedikçe Rusya’ya karşı üstünlük sağlamasının mümkün olmadığını savundu.

Perşembe günü sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Trump, “Bir işgalcinin topraklarına saldırmadan savaş kazanmak çok zor, hatta imkansız. Bu durum, iyi bir savunmaya sahip ama hücum hakkı olmayan bir takıma benziyor. Böyle bir ekibin şansı yok” demişti.

Ukrayna, 2025 yılı boyunca Rusya topraklarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi. Rus topraklarının iç kesimlerini hedef alan Ukrayna dronları, Moskova başta olmak üzere çok sayıda hedefi vurdu.

UKRAYNA VE ABD ARASINDA YENİ SİLAH ANLAŞMASI

ABD yönetimi geçen ay Ukrayna’ya yeni silah sistemleri sağlanmasını kabul etmişti. Ancak bu paket, Avrupa ülkelerinin finansman katkısı şartıyla onaylanmıştı.

Trump, Washington’un Moskova’yı vurabilecek daha uzun menzilli silahlar göndermeyi düşünmediğini açıklasa da ABD'li yetkililer, Washington'un 400 kilometre menzile sahip 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı’nın (ERAMS) satışını onayladığını duyurdu. Bu mühimmatın havadan fırlatılabilen bir füze sistemi olduğu bildirildi.