Ukrayna'ya kötü haber... Almanya'dan flaş Leopard açıklaması

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Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş can almaya devam ederken Ukrayna Batı'dan gelen silah yardımı ile direnişini sürdürüyor.

Ukrayna'nın acil olarak beklediği Alman yapımı tanklar ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Almanya’da ana muhalefet CDU/CSU’nun yanı sıra hükümet ortakları FDP ve Yeşiller ile halkın çok büyük bir bölümü SPD’li Başbakan Olaf Scholz’a zaman kaybetmeden Ukrayna’ya ‘Leopard 2’ tipi Alman tanklarının gönderilmesi için baskıyı artırıyor.

Ancak görünen o ki Alman Şansölye baskılara boyun eğip bu silahları Kiev'e gönderme kararı alsa dahi bu silahların Ukrayna'ya ulaşması 2024'ten önce mümkün görünmüyor.

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‘Leopard 2’ tanklarının üretildiği savunma sanayi şirketi Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, “Yarın Ukrayna’ya ‘Leopard 2’ tipi tanklar gönderilmesi kararı verilse bile, bu ancak gelecek yılın başında mümkün olur” dedi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Papperger ellerinde şu anda 22 adet ‘Leopard 2’ ve 88 adet ‘Leopard 1’ tipi tank bulunduğunun altını çizdi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bize sipariş gelmeden bizim bu tankları kullanılır duruma getirmemiz söz konusu olamaz. Çünkü bunun maliyeti milyonlarca Euro’yu bulur. Biz de bunu kendimiz önceden finanse edemeyiz. Tanklar sadece boyanmayacak, savaşa hazır hale getirilmeleri için teknik olarak donatılacak. Bunun için de tüm parçaların tek tek yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Bu da zaman alır.'

Papperger'in sözlerikısa sürede ülkede gündem olurken savaş için 1 yılın çok uzun bir süre olduğuna vurgu yapan bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu 'çaresiz kalmak' olarak yorumladı.

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PUTİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

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Öte yandan devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Rus lider Putin, Soledar sonrası birliklerin yeni kazanımlara imza atacağını belirtti.

Bu açıklama ile Rusya'nın Soledar'ı aldığı en yetkili isim tarafından da ifade edilmiş oldu.

Savaşın genel gidişatı ile ilgili de değerlendirme yapan Putin 'Gidişat pozitif' dedi. Savaşta her şeyin planlanan çerçevede gittiğini belirten Rus lider sözlerine şöyle devam etti;

'Savaşçılarımızın, bizi daha da memnun edeceğini umuyorum.'

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

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Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.