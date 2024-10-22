Ukrayna’ya ithal asker krizi... Güney Kore, Rusya’ya Kuzey Kore notası verdi

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Kuzey Kore’nin Ukrayna savaşında Rusya’yı desteklemek üzere 12 bin asker göndereceğine dair iddialar Moskova, NATO ve Güney Kore arasında polemiğe neden oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, söz konusu gelişmenin “önemli bir tırmanış” olduğunu söylerken, Seul yönetimi ise Rusya’ya nota verdi.

RUTTE: CİDDİ TIRMANIŞ

Mark Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya Rusya yanında savaşacak birlikler göndermesi ciddi bir tırmanış anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı. Rutte ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve NATO-Seul arasındaki savunma sanayisi işbirliği, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik arasındaki güvenlik bağlantılarını konuştuklarını belirtti.

SEUL, BÜYÜKELÇİYİ ÇAĞIRDI

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Kuzey Koreli asker iddialarına bir tepki de Güney Kore’den geldi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya Büyükelçisi Georgy Zinoviev’e protesto notası verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun’un Seul’ün “Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesiyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdiği ve Kuzey Kore güçlerinin derhal geri çekilmesi ve ilgili işbirliğinin durdurulması çağrısında bulunduğu” belirtildi.

RUSYA: SİZE TEHDİT DEĞİL

Rusya’nın Seul Büyükelçiliği ise Güney Kore’ye ‘endişelenmeyin’ mesajı verdi. Zinoviev’in görüşmede “Rusya ve K. Kore işbirliğinin Güney Kore’nin çıkarlarına karşı olmadığını vurguladığı” belirtildi.