Ukrayna'ya dev yardım: 6.1 Milyon Euro

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Polonya ve İsveç tarafından düzenlenen konferansta Ukrayna’ya yardım amacıyla 6,1 milyar euroluk bağış toplandı. Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Ukrayna halkına, yerinden edilmiş insanlara AB Komisyonu olarak 200 milyon Euro yardımda bulunuyoruz. Bundan dolayı mutluyuz. Elbette desteklerimiz devam edecek. Umarım diğer katılımcılar da Ukrayna için önemli yardımlar yaparlar. Bu paralar doğru kullanıldığı takdirde yeni reformlarla sadece Ukrayna’nın yeniden inşası sağlanmayacak ayrıca AB yolu da açılacak. Yaşa Ukrayna” dedi.

Konferansa bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise, “Bu toplantılar Ukrayna, Avrupa ve dünyanın ortak bir zafer yolunda olduğunu kanıtlıyor. Ülkemiz daha iyi durumda. Kıtalar birleşti ve dünyadan milyonlarca insan tiranlığın kaybetmesi için bize destek veriyor” dedi.

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'UKRAYNA’YA YARDIM YAPMAZSAK BUNU KANIMIZLA ÖDERİZ'

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı konuşmada, “Ukrayna’ya yardım yapmazsak bunu kanımızla öderiz. Buna gerek kalmaması için Ukrayna’yı destekliyoruz. Demokratik dünyanın bunu anlaması gerçekten sevindirici. Ukrayna’ya silahlar, mühimmatlar ve insanı yardım ile yardım etmeye devam edeceğiz. Slovakya olarak Ukrayna’nın AB’ye hızlandırılmış üyeliğini de tam olarak destekliyoruz” dedi. Konferansta, İsveç 21,7 milyon Euro, Çekya 18 milyon Euro, Finlandiya 18 milyon Euro, Hırvatistan ve İzlanda 2 milyon Euro, Gürcistan 7 milyon Euro bağışladı.