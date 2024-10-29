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Ukrayna'ya 63 milyon Euro'luk destek

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#İsveç#Ukrayna#Yardım
Ukraynaya 63 milyon Euroluk destek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 12:03

İsveç, Ukrayna'ya savunma ekipmanı alımı için toplam 63 milyon Euro yardımda bulunacağını açıkladı. İsveç'in açıkladığı destek, 20 milyon avro değerinde askeri teçhizat alımı ve 43 milyon Euro Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hızlı destek sağlanmasını içerecek.

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İsveç'in Ukrayna'ya savunma ekipmanı alımı için 63 milyon Euro yardımda bulunacağı belirtildi.

İsveçli yetkililer, ilgili kurumlara, Kiev'e nakledilmek üzere Ukrayna savunma sanayi tarafından askeri teçhizat satın alınması için 20 milyon Euro'luk destek vereceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ukrayna'da üretimin artırılmasıyla Avrupa'nın genel savunma sanayi üssü güçlendiriliyor" denildi.

İsveçli yetkililere göre, 43 milyon Euro daha Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne hızlı ve etkili destek sağlamak amacıyla gönderilecek. İsveç, F-16 savaş uçakları için füze, ülkenin donanması için eğitim veya mayın temizleme dahil olmak üzere askeri teçhizat alımı amacıyla NATO-Ukrayna Fonu'na katkıda bulunmayı planlıyor.

Hükümet verilerine göre İsveç, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 57,4 milyar kron yardım ayırdı; bunun 48,4 milyar kronu askeri yardım oldu.

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#İsveç#Ukrayna#Yardım

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