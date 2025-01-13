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Ukrayna'ya 148 milyon avroluk yeni insani yardım paketi

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#Ukrayna#Ab#Yardım Paketi
Ukraynaya 148 milyon avroluk yeni insani yardım paketi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 16:31

Avrupa Birliği , savaşın sürdüğü Ukrayna'ya yönelik 148 milyon avro değerinde yeni insani yardım paketini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 12,7 milyon insanın "acil yardıma" ihtiyaç duyduğu ve yeni yardım paketinin bu ihtiyaçları karşılamayı amaçladığı belirtildi.

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AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, toplam 148 milyon avroluk yardım paketinin 140 milyon avrosunun Ukrayna'daki, 8 milyon avrosunun ise Moldova'daki insani yardım çalışmaları için tahsis edildiği kaydedildi.

Yeni yardım paketinin ardından AB Komisyonunun savaşın başından bu yana Ukrayna'ya tahsis ettiği insani yardım miktarı 1,1 milyar avronun üzerine çıkmış oldu.

AB Komisyonunun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, X hesabından yardım paketine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya yönelik 148 milyon avroluk yeni insani yardımla insanlara hayat kurtarıcı destek sağlıyor ve toplumların yeniden inşasına yardımcı oluyoruz. AB, ihtiyaç duydukları anda kararlılıkla Ukrayna halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

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Bu arada dün, AB'nin insani yardım çalışmalarını incelemek üzere Ukrayna'ya giden Lahbib'in, bu kapsamda aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de olduğu üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.

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#Ukrayna#Ab#Yardım Paketi

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