Ukrayna’nın zor tercihi… Trump yönetimi bastırıyor, kara kış mı acı barış mı

GEÇEN ay Ukrayna savaşını Rusya lideri Vladimir Putin’in bitirmek istemediğini ilan ederek Moskova’ya yeni ekonomik yaptırımlarla yüklenen ABD Başkanı Donald Trump, ani fikir değişikliği ile savaşın acı faturasını yine Ukrayna’ya çıkarmaya başladı.

KİEV’E YOĞUN BASKI

28 maddelik Ukrayna barış planının resmiyet kazanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ne Avrupa ne de Kiev yönetimiyle uzun tartışmalar girmek niyetinde olduğunu dile getirerek “Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye planı kabul ederek imzalamak düşüyor” açıklamasını yaptı. Böylece Ukrayna’yı en kritik dönemde köşeye sıkıştıran Trump, Rusya tarafından yerle bir edilen ülkeye soğuk kış aylarında donmakla acı barış imzalamak arasında seçim yapmaya zorlamış oldu.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Ukrayna öyle veya böyle topraklarının bir bölümünü kaybedecek. Önümüzde barışı sağlamak için tek yol var. Ona (Zelenski’ye) da bu planı kabul etmek düşüyor. Biz şimdiki planla birçok hayatı kurtarmaya çalışıyoruz. Planı beğenmezse yapacak bir şeyimiz kalmaz. Sert kış şartlarında çok zor koşullarda savaşmaya devam edebilir. Daha kötü duruma düşmeden zaman kaybetmeden planı onaylaması gerek” dedi.

PUTİN GAYET MEMNUN

3 yıl 9 aydır devam eden savaşın sona ermesi için taleplerinin neredeyse tamamı Trump planında yer almasından memnun görünen Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada sanki plandan hiç haberi yokmuş gibi bir hava yarattı. Putin, “Ukrayna krizinin nihai çözümü yolunda bu planın temel oluşturabileceğini düşünüyorum. Ordumuz sahada ilerleyerek belirlediğimiz hedeflere zaten ulaşmaya devam ediyor. Karşı taraf daha fazla kan dökülmeden diplomasi yoluyla çözümü kabul ederse biz de hayır demeyiz. Müzakerelere hazırız” ifadesini kullandı.

RUSYA’NIN ÖNERİSİ GİBİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi planı olarak taraflara sunduğu barış planı aslında Rusya ile Ukrayna arasında temmuz ayında İstanbul’da yapılan direkt görüşmelerin 3’üncü turunda Moskova tarafından belirlenen yol haritası planıyla örtüşüyor. Rusların istanbul’da masaya koydukları planla Trump’ın sunduğu plan arasında toprak konusunda tek fark İstanbul şıkkında Putin’in Ukrayna’daki Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaparojye illerinin tamamını istemesi. Trump planında ise Lugansk ve Donetsk tamamen Ruslara verilirken, Herson, Zaparojye bölgelerinde yeni sınırın cephe hattından geçeceği kabul ediliyor.

Olena ve Volodimir Zelenski çifti dün 1930’larda yaşanan Holodomor (büyük açlık) kurbanlarının anısına çiçek bıraktı.

TASLAKTA NELER VAR

28 maddelik plan Ukrayna’nın yaklaşık beşte birinin Rusya’ya bırakılması, savaş suçlarının affedilmesi, Rusya’nın sadece yeniden inşa için 100 milyar dolarlık katkıda bulunması, Ukrayna’nın NATO’dan vazgeçmesi, asker sayısının sınırlandırılması gibi Kiev açısından son derece sert şartlar dayatıyor.

PLANI İSVİÇRE’DE MÜZAKERE EDECEKLER

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya barış planını kabul etmek için bir hafta süre verirken Ukrayna yönetimi, ABD’li yetkililerle İsviçre’de pazar günü görüşme yapılacağını öne sürdü. Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, sosyal medyada “İsviçre’de Ukrayna ve ABD’nin üst düzey yetkilileri arasında gelecekteki barış anlaşmasının olası parametreleri hakkında istişareler başlatacağız” diye paylaşımda bulundu.

EK ÇALIŞMA ŞART

Öte yandan G-20 zirvesi çerçevesinde Avrupa, Japonya ve Kanada liderleri yaptıkları ortak açıklamada ABD’nin Ukrayna’ya barış getirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak 28 maddelik taslak planın “ek çalışma gerektirdiğini” belirttiler. Açıklamada “Ukrayna ordusuna getirilmesi önerilen kısıtlamalar da bizi endişelendiriyor” denildi. Açıklamada, AB ve NATO ile ilgili unsurların uygulanmasının “sırasıyla AB ve NATO üyelerinin onayını gerektireceği” yinelendi.

Donald Trump ve ekibi nisan ayındaki görüşmede Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye zor anlar yaşatmıştı.