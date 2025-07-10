Ukrayna'nın yeni taktiği Rusya'nın kabusu oldu! Cephede, şehirlerde ve askeri üslerde kullanılıyor

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Rus ordusu, son dönemde Ukrayna'nın derinliklerine kadar ulaşabilen İHA'ları sıklıkla kullandı. Uzun menzilli İHA'lar, lojistik hatlara ve askeri hedeflere yönelik saldırılarda önemli bir tehdit haline geldi. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın fiber optik bağlantılar kullandığı dronlarının elektronik saldırı ve önleme yöntemlerine karşı dirençli olduğunu belirtti.

Ukrayna, Rusya'nın artan İHA saldırılarına karşı çareyi basit ancak etkili bir yöntem geliştirerek buldu. Balıkçı ağlara, Rusya'nın yüksek teknolojiyle donatılmış silahlarına karşı düşük maliyetli bir çözüm sundu.

Güçlendirilmiş ağlar, cephe hattındaki kritik noktalara, askeri üslere ve şehir girişlerine yerleştirildi. Ukrayna ordusu, bazı bölgelerde balıkçıların bağışladığı malzemeleri de kullanmaya başladı.

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SIRADAN BİR AĞ BİLE İHA'LARI DURDURABİLİYOR

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Ukrayna Ordusu Mühendislik Birlikleri Sözcüsü Yarbay Maksym Kravchuk, balık ağlarının tüm cephe hattına yerleştirildiğini açıklayarak, "Askeri mühendislerimiz, sıradan bir balık ağının bile bir düşman İHA'sını durdurabileceğini ya da hasar verebileceğini fark etti" diye konuştu.

NYT, askeri uzmanların, bu yöntemin özellikle alçak irtifada uçan İHA'ları engellemede etkili olduğunu vurguladığını aktardı. Rus İHA'larına karşı başarı sağladığı ifade edilen yöntem, maliyeti yüksek dronların savaştaki etkisini azalttı.

LOJİSTİK HATLAR AĞLARLA KORUNUYOR

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bazı önemli ikmal yollarını korumak için "ağ koridorları" oluşturdu. Direkler arasına gerilen fileler, araçların güvenli geçişine olanak tanıyor. Ayrıca, askeri araçlara monte edilen ek kafeslerle İHA saldırılarının etkisinin azaltıldığı da bildirildi.

Sumy ve Donetsk bölgelerinde başlatılan ağ koridorları projesi kapsamında onlarca kilometrelik yol filelerle kaplandı. Ukraynalı yetkililer, daha fazla malzeme temini için uluslararası yardım kuruluşlarıyla iş birliği yapıldığını duyurdu.

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İsveç merkezli OperationChange adlı sivil toplum kuruluşu, Ukrayna'ya 250 ton balık ağı gönderdi. OperationChange'in kurucusu Ludvig Ramestam, İskandinav ülkelerindeki balıkçılardan toplanan malzemelerin savaş alanında "yeni bir işlev kazandığını" dile getirdi.

RUSYA'DA BENZER TAKTİKLER DENEMİŞTİ

Avrupa Politika Analizi Merkezi'nden Federico Borsari, Rusya'nın 2023'te Ukrayna'nın küçük saldırı dronlarına karşı benzer bir yöntem kullandığını ifade etti. Borsari, Rusya'nın o dönemde bu yöntemi sınırlı şekilde kullandığı bilgisini paylaştı.

Rus devlet ajansı TASS, işgal altındaki bölgelerde bazı yollara ağlar gerildiğini bildirmişti. Rus birlikleri, Ukrayna'nın askerleri ve araçları vurmak için konuşlandırdığı küçük saldırı helikopterlerine karşı cephe hattının bazı noktalarına ağlar yerleştirerek önlem almıştı.

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NYT tarafından doğrulanan görüntülerde, 2023'te Bakhmut çevresindeki Rus mevzilerinde de ağlar kullanıldığı tespit edilmişti. Ancak Ukrayna, bu yöntemi daha geniş bir alana yaydı ve sistematik hale getirerek yeni bir savaş stratejisi geliştirdi.