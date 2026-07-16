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Ukrayna'nın yeni başbakanı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Başbakan#Sergey Koretski
Ukraynanın yeni başbakanı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 12:57

Ukrayna'da kapsamlı hükümet değişikliği süreci devam ederken, ülkenin yeni başbakanı parlamentoda onaylandu. Naftogaz CEO'su Sergey Koretski, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un yerine başbakan olarak atandı.

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Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin başlattığı kapsamlı hükümet değişikliği kapsamında Naftogaz CEO'su Sergey Koretski'yi ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

KORETSKİ 289 OYLA GÖREVE SEÇİLDİ

Zelenski, Koretski'yi özellikle enerji sektöründeki çalışmaları ve Ukrayna'yı savaş koşullarında yeni bir kış dönemine hazırlama kapasitesi nedeniyle başbakanlığa aday olarak gösterdi.

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Koretski, parlamentoda yapılan oylamada 289 milletvekilinin desteğini alarak göreve seçildi.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Öte yandan yüzlerce protestocu, Zelenski'nin Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'u göreve başladıktan yalnızca altı ay sonra görevden alma kararını protesto etmek için parlamento binası önünde toplandı.

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#Ukrayna#Başbakan#Sergey Koretski

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