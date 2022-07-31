Ukrayna'nın tahıl devi Nibulon'un sahibi Rus bombardımanında öldürüldü

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Ukrayna medyası, 74 yaşındaki Oleksiy Vadaturskiy ve eşi Raisa Mikhailovna’nın yaşadığı evin, gece saatlerinde bir füze ile vurulduğunu aktardı.

Vadaturskiy tahıl ticareti yapan Nibulon Grup’un sahibiydi. İş insanı aynı zamanda “Ukrayna’nın Kahramanı” madalyası sahibiydi.

Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre, Vadaturskiy'nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.

Çiftin öldürüldüğü saldırı için kentin belediye başkanı “Belki de bugüne kadarki en ağır Rus bombardımanıydı” ifadelerini kullandı. Evlerin yanı sıra bombardıman, bir otele, iki okula ve bir spor kompleksine zarar verdi.

Liman kenti Odessa yolu üzerindeki Mykolaiv dünkü saldırıya kadar defalarca vuruldu. Bölge valisi olan Vitaliy Kim, Vadaturskiy’nin ardından “Mykolaiv için çok fazla şey yaptı” dedi.

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Vitaliy Kim Telegram mesajında, “Tersane ve tarım endüstrileri ile bölgenin kalkınmasına olan katkısı çok değerliydi” ifadelerini kullandı.

Nibulon tahıl sevkiyatı için silo yapımı dahil çok sayıda altyapı çalışmasını hayata geçirdi.

DONETSK'İ TERK EDİN ÇAĞRISI

24 Şubat’ta başlayan işgalin beşinci ayında çatışmalar doğu bölgelerde yoğunlaşıyor.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Cumartesi gecesi yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesindeki tüm sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yaptı.

Zelenskiy, “Donetsk bölgesinden daha fazla insanın ayrılması Rusya ordusunun daha az insanı öldürebileceği anlamına geliyor” dedi.

Bu bölgede halen 200 - 220 bin sivil yaşadığı düşünülüyor