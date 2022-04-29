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Ukrayna'nın savaştaki gizli silahı: Demiryolu!

#Ukrayna Savaşı#RUSYA#Ukrayna
Ukraynanın savaştaki gizli silahı: Demiryolu

Rus ordusunun Ukrayna için hayati önem taşıyan demiryolu ağını devre dışı bırakmaya yönelik çabalarına rağmen trenler sivilleri ve askeri mühimmatları taşımaya devam ediyor. Uzmanlar dünyanın en büyük demiryolu ağlarından birine sahip Ukrayna'nın savaşta bu sayede büyük avantaj kazandığının altını çiziyor. Peki tren hattı neden iki ülke için de bu kadar önemli? İşte dikkat çeken detaylar...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş iki ayı geride bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2 hafta içinde almayı planladığı Ukrayna'da işler hiç planlandığı gibi gitmiyor. Rus birlikleri bir bilinmezlik çukurunda ilerlemeye çalışırken ordu hem asker hem de teçhizat kaybediyor.

KİEV'İN ŞİMDİYE KADAR DİKKAT ÇEKMEYEN BÜYÜK AVANTAJI

Peki kendisinden kat kat büyük ve güçlü olan Rus ordusuna kafa tutan Ukrayna'nın başarısının arkasında ne var? Uzmanlar, Ukrayna halkının şaşırtan direnişi ve Batı'nın sağladığı ağır silahların yanı sıra Kiev'in çok dikkat çekmeyen başka bir avantajı daha olduğunu söylüyor: Ukrayna Demir yolları.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK DEMİRYOLU AĞLARINDAN BİRİNE SAHİP

Ukrayna 20 bin km hat ile dünyanın en büyük demiryolu ağlarından birine sahiptir. Ukrayna Demiryolu ise 260 binden fazla çalışanı ile ülkenin en büyük işverenlerinden biridir.

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Demiryolları savaş başlamadan önce Ukrayna'nın tarım ve madencilik endüstrilerinde küçük bir rol oynadı ancak Rusya Karadeniz'de sürdürdüğü abluka nedeni ile adeta bir koltuk değneği haline geldi. Tahılın hareketi de Ukrayna'nın “Avrupa'nın ekmek sepeti” ününü korumasına yardımcı oldu.

Ukraynanın savaştaki gizli silahı: Demiryolu

Ukrayna demiryolları haritası/ Wikipedia

HEM SİVİLLERİ KURTARDI, HEM DÜNYA LİDERLERİNİ TAŞIDI

Savaşın başlaması ile trenler artık sadece uzun yolculuklar ve yük taşıma için değil, Ukrayna'nın meydan okumasının ve Rusya'nın askeri gücünün sınırlarının bir sembolü olarak hareket ediyor. Şehirler ve kasabalar moloz haline gelip binlerce kişi öldükten sonra bile trenler hala çalışıyor.

Ukraynanın savaştaki gizli silahı: Demiryolu

Binlerce sivilin güvenli bölgelere kaçmasına yardımcı olan trenler aynı zamanda dünya liderlerini de beraberinde getiriyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve diğer Batılı yetkililer Kiev'i Polonya'dan gelen trenlerle ziyaret ettiler.

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RUSYA'NIN BAŞARISIZLIĞINI AÇIKLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Uzmanlar savaşın her iki tarafı için de kritik bir rol oynayan demiryollarının Rus kuvvetlerinin ülkenin kontrolünü ele geçirmedeki başarısızlığını açıklamaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Uzmanların iddiasına göre Rusya'nın işgalin ilk aşamalarında demiryollarını tam olarak kullanamaması lojistik sorunlarına ve Rus kamyonlarının çamura saplanmış görüntülerine yol açtı.

Ukraynanın savaştaki gizli silahı: Demiryolu

Tahliyeler için tren istasyonunda bekleyen siviller

Londra merkezli düşünce kuruluşu Royal United Services Enstitüsü'nden Rusya uzmanı Emily Ferris, "Demiryolları, Rus kara kuvvetlerinin hareket kabiliyetini etkilediği için çatışmada şimdiye kadar çok önemli bir rol oynadı. Rus birliklerinin kuzeyde yaşadıkları sorunların tümü lojistik merkezlerini kontrol edememelerinden kaynaklanıyor." dedi.

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RUSYA KONTROL SAĞLAYAMAYINCA SALDIRILARA BAŞLADI

Rusya'nın Nisan ayı başlarında Kramatorsk tren istasyonuna yaptığı kanlı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Peki Rusya işini kolaylaştıracak bu avantajı neden ele geçiremedi? Ukrayna Demiryolları'nın CEO'su Oleksandr Pertsovskyi, Rus kuvvetlerinin yakın zamana kadar kontrolü kendilerinin ele geçireceklerini umarak Ukrayna'daki demiryolu altyapısını hedef almadığını belirtti.

Güvenilir tedarik hatlarının kontrolünü ele geçirmeyi başaramayan Rusya şimdilerde bunun yerine onu devre dışı bırakmaya niyetli görünüyor. Rus birlikleri geçtiğimiz hafta ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonunu hedef aldı.

Ukraynanın savaştaki gizli silahı: Demiryolu

8 Nisan'da Kramatorsk kentinde yapılan saldırı sonrası yaralı olduğu düşünülen bir kişi treninin önünde yatıyor

TREN YOLUNU YOK ETMEK İÇİN 2 TEMEL SEBEP

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Kiev ve çevresinden çekilip Ukrayna'nın doğusunda yeni bir savaşa hazırlanan Rusya için demiryolu hattını yok etmek şimdi çok daha önemli. Çünkü Batılı müttefikler Kiev'e yardımlarını çoğunlukla kara ve demir yolu ile iletiyor.

Ancak hikayenin tamamı bu kadar değil. Askeri analistler Rusya'nın tren hattına saldırarak Ukraynalıların sivil ulaşım altyapısına olan güvenini kaybetmelerini istediğini iddia ediyor.

Ukraynanın savaştaki gizli silahı: Demiryolu

24 Mart'ta Berlin'den Ukrayna'ya yardım götüren tren

RUSYA'NIN SANDIĞI KADAR KOLAY DEĞİL

Ancak Ukrayna'nın demiryolu altyapısını yok etmek Rusya'nın düşündüğü kadar kolay değil. Çünkü kurulan sistem oldukça kuvvetli.  Demiryolları CEO'su Pertsovskyi hasarlı tren hatlarının birkaç saat içinde tamir edilebileceğini belirtirken şimdiye kadar saldırıya uğrayan her hattın anında onarıldığına dikkat çekti.

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#Ukrayna Savaşı#RUSYA#Ukrayna

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