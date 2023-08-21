Ukrayna'nın hevesi kursağında kaldı... F-16 kararının üzerinden 24 saat geçmeden Zelenski'ye soğuk duş

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Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Hollanda'dan gelen Haber kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Ukrayna lideri ülkesinde ağırlayan Hollanda Başbakanı Rutte, burada gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenski ile birlikte F-16 jetlerini inceleyen Rutte, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermeyi kabul ettiğini duyurdu.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bu kareyi paylaşan Zelenski paylaşımına şu notu düştü;

'Jetler Ukrayna semalarında olacak. Teşekkürler, Hollanda. Teşekkürler Rutte.'

Zelenski'nin sevinçle karşıladığı haberin üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden Danimarka'dan gelen haber adeta Kiev'in hevesinin kursağında kalmasına neden oldu.

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Danimarka Savunma Bakanı, söz konusu savaş uçakları için şartını açıkladı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Danimarka bu uçakların sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasını şart koştu.

Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen, Ukrayna'nın Danimarka ve Hollanda tarafından bağışlanacak F-16 savaş uçaklarını yalnızca kendi topraklarında kullanabileceğini söyledi.

'Düşmanı Ukrayna topraklarından kovmak için kullanılması şartıyla silah bağışlıyoruz' diyen Jensen sözlerine şöyle devam etti;

'Ve bundan ötesi yok. Tanklar, savaş uçakları veya başka bir şey olsun, koşullar bu.'

Danimarka toplamda 19 jet teslim edecek. Hollanda'nın toplamda 42 adet F-16'sı var ancak hepsinin bağışlanıp bağışlanmayacağına henüz netlik kazanmış değil.

RUSYA'NIN UYARISINA RAĞMEN F-16 KARARI ÇIKTI

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedariki konusunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini duyurmuştu.

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Kiev'e F-16 tedarik etme planlarının Batı'nın tırmandırıcı hamlesinin bir başka örneği olduğunu belirten Lavrov bunu 'son derece tehlikeli bir gelişme' olduğunun altını çizmişti.

Lavrov, ABD tasarımı F-16 savaş uçaklarının nükleer kapasitesini görmezden gelemeyeceğini de sözlerine eklemişti.

ABD, Ukrayna'nın uzun süredir beklediği Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının Danimarka ve Hollanda tarafından ülkeye gönderilmesini geçtiğimiz günlerde onaylamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında ise Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi almalarını onaylamış, Danimarka'da 11 ülke tarafından Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmeye başlanmıştı.