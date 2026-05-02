Ukrayna’nın hedefinde Rusya’nın petrolü var

İRAN savaşının petrol fiyatlarına tavan yaptırmasıyla petrol ihracat gelirlerini arttırarak mali sorunlarını aşmayı bekleyen Rusya’ya Ukrayna dronları engel oluyor. Ukrayna’nın son dört ayda düzenlediği saldırılarla Rusya’nın petrol işleme kapasitesi günlük 5 milyon varil azaldı, ihracat kapasitesi ise yüzde 38 oranında düştü.

İKİ HAFTADA DÖRT DEFA

Rusya’yı zor durumda bırakan son rafineri saldırısı Karadeniz kıyısında yer alan Tuapse şehrindeki “Rosneft” tesisleri oldu. Son iki haftada dördüncü kez saldırıya uğrayan rafineri dün tekrar yanmaya başladı. Rus televizyon kanallarının aktardığına göre petrol dolu 5 dev tank alev alırken, çıkan yangının söndürülmesinde 128 itfaiyeciyle 48 araç çalışıyor. Aynı rafineri daha önce 16, 20 ve 28 Nisan tarihlerinde Ukrayna dronları tarafından vurulmuştu.

Karadeniz kıyılarının yanı sıra Rusya içlerindeki başka bölgelerde de dört rafineri daha isabet alarak devre dışı kalmış durumda.

BİRÇOK TESİS VURULDU

Perm şehri yakınlarında yıllık 2 milyon ton benzin ve 5 milyon ton mazot üretim kapasitesine sahip “Permnefeorgisntez” tesisi üretimi durdurdu. Dronlar tarafından vurulan bir diğer Rus petrol rafinerisi “Novokuybişev” oldu. Hemen ardından “Rosneft” devlet şirketine ait “Sızran” rafinerisi yanmaya başladı. Rusya’nın Avrupa kesiminde yer alan ve başkenti Moskova’ya yakıt sağlayan “Lukoil” şirketine ait “Nijgorod” rafinerisi de isabet alarak yandı. Rusya’yı petrol gelirinden mahrum bırakmayı hedefleyen Ukrayna, geçtiğimiz ay ham petrol ihracatının gerçekleştirildiği “Primorsk”, “Ust-Luga” ve “Nororosiysk” limanlarına da dron saldırıları gerçekleştirerek ciddi hasar oluşmasına yol açmıştı. Öte yandan Ukrayna saldırılarına rağmen Rusya’nın petrol gelirlerinin 2025’e göre artmış olması dikkati çekiyor.