Ukrayna’nın hedefi enerji... Rusya’nın Karadeniz’de can damarı vuruldu

Novorosiysk şehrindeki görgü tanıklarının paylaştığı videolara göre Ukrayna’nın sürü halindeki kamikaze dron saldırısı gece saatlerinde başladı. Gökyüzü bir anda kırmızıya bürünürken, liman yakınlarında yer alan ve tanker gemilere petrol sağlayan “Gruşovaya” ile “Şesharis” pompa istasyonları bölgesinden alevlerin yükseldiği görüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı gece saldırısında limandaki dolum tesislerine petrol taşıyan, “Transneft” şirketine ait ana boru hattının da vurulduğunu ileri sürdü. Rus yetkililer stratejik limana saldırı düzenlendiğini kabul ederken, çıkan yangınların vurularak düşürülen dron parçalarından kaynaklandığını iddia etti. Rusya’nın misilleme yapması bekleniyor.