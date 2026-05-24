Ukrayna’nın hedefi enerji... Rusya’nın Karadeniz’de can damarı vuruldu

#UKRAYNA#Rusya#Karadeniz
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

UKRAYNA ordusu Rusya ekonomisinin can damarı olan enerji altyapısına darbeler indirmeye devam ediyor. Geçen ay Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki petrol dolum terminallerini hedef alan Ukrayna, önceki gece de Karadeniz’deki en önemli petrol ihracat noktası olan ve Türkiye’ye de yakıt sevkıyatı yapılan Novorosiysk limanı bölgesini hedef aldı.

Novorosiysk şehrindeki görgü tanıklarının paylaştığı videolara göre Ukrayna’nın sürü halindeki kamikaze dron saldırısı gece saatlerinde başladı. Gökyüzü bir anda kırmızıya bürünürken, liman yakınlarında yer alan ve tanker gemilere petrol sağlayan “Gruşovaya” ile “Şesharis” pompa istasyonları bölgesinden alevlerin yükseldiği görüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı gece saldırısında limandaki dolum tesislerine petrol taşıyan, “Transneft” şirketine ait ana boru hattının da vurulduğunu ileri sürdü. Rus yetkililer stratejik limana saldırı düzenlendiğini kabul ederken, çıkan yangınların vurularak düşürülen dron parçalarından kaynaklandığını iddia etti. Rusya’nın misilleme yapması bekleniyor. 

 

