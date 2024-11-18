Ukrayna’nın enerji altyapısına büyük saldırı

Haberin Devamı

Batıda Polonya sınırından başkent Kiev’e, güneyde Nikolaev şehrinden Odessa bölgesine bir dizi elektrik dağıtım istasyonu füzelerle kamikaze dronların hedefi oldu. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski düşmanın kasten sivil altyapıyı hedef aldığını ilan ederken, Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga Batı’ya sitemle seslenerek, “Putin’in saldırısı son dönemde Rusya ile temasa geçen Batılı liderlere verilen yanıt olmuştur” açıklamasını yaptı.

100’DEN FAZLA FÜZE

Rus saldırısından hemen sonra Ukrayna halkına seslenen Zelenski, “Düşmanın gece saldırısının hedefi tüm Ukrayna çapında sivil enerji altyapısı oldu. Nikolayev şehrine düşen füze parçaları iki sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Saldırgan Rusya halkımızı kış aylarında canından bezdirmenin peşinde. Gece boyunca üzerimize 120 adet ‘İskender’, ‘Tsirkon’ ve ‘Kinjal’ tipi seyir füzeleri attılar. Ayrıca 90 adet insansız kamikaze hava aracıyla saldırdılar. Ukrayna hava savunması 140 hedefi havada imha etmesine rağmen hedefine ulaşan füzeler de oldu” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

BATI’YA SİTEM

Başta ABD ve Almanya olmak üzere Batı müttefiklere sitemle seslenen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, “Dün geceki Putin saldırısı son dönemde onun ayağına giden veya telefona sarılarak onunla görüşen Batı liderlerine verilen gerçek yanıt olmuştur. Putin insafa gelmez. O ancak kuvvet kullanımından anlar. Bunun için bizim kuvvete dayalı barışa ihtiyacımız var” yorumunu paylaştı.

ABD’DEN UKRAYNA’YA UZUN MENZİLLİ SİLAHLARI KULLANMA İZNİ

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya getirilmesinin ardından ABD yönetimi, Ukrayna’ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.