Ukrayna'nın en ünlüleri

* Hürrem Sultan: Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın nikâhlı eşi. 5 çocuğunun annesi. Cariyeyken bir Osmanlı Sultanı ile nikâhlanan ilk ‘hanım sultan’ olarak biliniyor. Ukrayna’nın Rohatyn adlı köyünde doğmuş. Doğduğu yer bugün Lviv’den 1.5 saat uzaklıkta. Orada 1999’da yapılan bir heykeli de var. Ukraynalılar tarafından ‘Roksolana’ olarak biliniyor. Osmanlı hareminin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak her dönem gündemdeki yerini koruyor.
* İlya Repin: Ukrayna kökenli Repin, Rus resim sanatının ‘realist’ üslupla eserler vermiş önemli bir ismi. O da eserlerinde Ukraynalıların geçmişinde önemli bir yeri olan Kazakları konu etti. Ünlü ‘Türk Sultanına Mektup’ adlı tablosunda 1670’lerde Osmanlı’ya karşı savaşan Kazakların hayatından bir sahneyi anlatır. Tablo, şu an Rus saldırısı altında olan Harkov’daki bir müzede sergileniyor.
* Lev Troçki: Bolşevik Devrimi’nin ünlü liderlerinden ve Kızılordu’nun komutanı Troçki de Ukrayna doğumlu. 1917’de Çar rejiminin devrilmesinde ve ardından Çar yanlısı orduyla yapılan içsavaşlarda Kızılordu’yu komuta etti. Bolşevik Devrimi’nin yerleşmesinde büyük pay sahibi oldu. Ardından Stalin ile ters düştü. Bir dönem Büyükada’da da sürgün yaşadı. Daha sonra suikastla öldürüldü.
* Susana Cemaleddinova: Camala veya Jamala olarak da biliniyor. Ukrayna doğumlu, Kırım tatarı kökenli. 2016’daki Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kırım sürgününü anlatan ‘1944’ şarkısıyla birinci oldu. ‘Ukrayna Halk Sanatçısı’ unvanını taşıyor.
* Yuri Andrukhovych: Ukraynalı şair ve yazar. Rusçaya karşı Ukrayna dilinin korunması ve geliştirilmesine dair tezleriyle biliniyor. Ukrayna’nın AB üyeliğini ve Batı blokunda yer almasını savunuyor.
* Ruslana: 2004’te İstanbul’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinci oldu. Ukrayna Parlamentosu’nda Milletvekili ve UNICEF iyi niyet elçisi olarak görev yaptı. Forbes, 2013’te onu ‘Dünyanın En Etkili 10 Kadını’ arasında gösterdi.