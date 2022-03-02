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Ukrayna'nın en ünlüleri

#Ukrayna#Hürrem Sultan#Igor Sikorsky
Ukraynanın en ünlüleri

Rus işgaliyle gündeme gelen Ukrayna, tarihe mal olmuş birçok ismin de yetiştiği bir ülke. Dünyaca ünlü Ukraynalılar arasında Osmanlı tarihine damga vurmuş Hürrem Sultan’dan Bolşevik Devrimi’nin lideri Lev Troçki’ye, edebiyatın önemli ismi Gogol’dan dünyaca ünlü futbolcu Andriy Şevçenko’ya birçok isim yer alıyor. İşte ünlü Ukraynalılardan bazıları.

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* Hürrem Sultan: Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın nikâhlı eşi. 5 çocuğunun annesi. Cariyeyken bir Osmanlı Sultanı ile nikâhlanan ilk ‘hanım sultan’ olarak biliniyor. Ukrayna’nın Rohatyn adlı köyünde doğmuş. Doğduğu yer bugün Lviv’den 1.5 saat uzaklıkta. Orada 1999’da yapılan bir heykeli de var. Ukraynalılar tarafından ‘Roksolana’ olarak biliniyor. Osmanlı hareminin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak her dönem gündemdeki yerini koruyor.

Ukraynanın en ünlüleri


* Gogol: Rus edebiyatının en şöhretli isimlerinden biri. 1809’da Ukrayna’nın bir köyünde doğdu. 19 yaşında Petersburg’a gitti. 1830’lardan itibaren yazdığı hikâyeleriyle öne çıktı. ‘Taras Bulba’ adlı romanı Ukraynalıları oluşturan tarihi gruplardan Kazakları anlatır. 1962’de sinema filmi olarak uyarlanmıştır. Gogol, Rus edebiyatında diğer birçok yazara da ilham veren bir isim olarak bilinir.

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* İlya Repin: Ukrayna kökenli Repin, Rus resim sanatının ‘realist’ üslupla eserler vermiş önemli bir ismi. O da eserlerinde Ukraynalıların geçmişinde önemli bir yeri olan Kazakları konu etti. Ünlü ‘Türk Sultanına Mektup’ adlı tablosunda 1670’lerde Osmanlı’ya karşı savaşan Kazakların hayatından bir sahneyi anlatır. Tablo, şu an Rus saldırısı altında olan Harkov’daki bir müzede sergileniyor.

* Lev Troçki: Bolşevik Devrimi’nin ünlü liderlerinden ve Kızılordu’nun komutanı Troçki de Ukrayna doğumlu. 1917’de Çar rejiminin devrilmesinde ve ardından Çar yanlısı orduyla yapılan içsavaşlarda Kızılordu’yu komuta etti. Bolşevik Devrimi’nin yerleşmesinde büyük pay sahibi oldu. Ardından Stalin ile ters düştü. Bir dönem Büyükada’da da sürgün yaşadı. Daha sonra suikastla öldürüldü.

Ukraynanın en ünlüleri


* Igor Sikorsky: 1889’da Kiev’de doğdu. Daha çocukluğunda model helikopter ve uçaklar tasarlamaya başladı. 1910’lardan itibaren havacılık ve özellikle helikopterler konusunda profesyonelce çalışmaya başladı. Birçok önemli keşfe imza attı. 1923’te Amerika’ya göç etti. Kurduğu şirketiyle keşif ve araştırmalarına devam etti. 1939’da kendi adını verdiği ilk Sikorsky helikopteri geliştirdi. Bu helikopter bugün hâlâ alanında en iyi helikopterlerden biri olarak hizmet veriyor.

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* Susana Cemaleddinova: Camala veya Jamala olarak da biliniyor. Ukrayna doğumlu, Kırım tatarı kökenli. 2016’daki Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kırım sürgününü anlatan ‘1944’ şarkısıyla birinci oldu. ‘Ukrayna Halk Sanatçısı’ unvanını taşıyor.

* Yuri Andrukhovych: Ukraynalı şair ve yazar. Rusçaya karşı Ukrayna dilinin korunması ve geliştirilmesine dair tezleriyle biliniyor. Ukrayna’nın AB üyeliğini ve Batı blokunda yer almasını savunuyor.

Ukraynanın en ünlüleri


* Vladimir Kliçko: Dünyaca ünlü Ukraynalı boksör. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını uzun yıllar kimseye bırakmadı. Ukrayna milliyetçisi Kliçko’nun kardeşi Vitali Kliçko Kiev Belediye Başkanı. Rus işgaline karşı direnişin de ön saflarında.

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Ukraynanın en ünlüleri


* Andriy Şevçenko: Ukrayna’nın dünyaca ünlü futbolcusu. Futbol hayatının neredeyse tamamında ‘Gol Kralı’ unvanını taşıdı. Uzun yıllar İtalya’nın Milan takımındaydı. Daha sonra İngiltere’nin Chelsea takımına transfer oldu. 21. yüzyılın en golcü futbolcularından biri olarak istatistiklere geçti. Halen Ukrayna Milli Takımı’nın teknik direktörü.

* Ruslana: 2004’te İstanbul’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinci oldu. Ukrayna Parlamentosu’nda Milletvekili ve UNICEF iyi niyet elçisi olarak görev yaptı. Forbes, 2013’te onu ‘Dünyanın En Etkili 10 Kadını’ arasında gösterdi.

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