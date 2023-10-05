Ukrayna'nın doğusuna füze saldırısı! 49 kişi hayatını kaybetti

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Haroza köyündeki saldırının yerel saatle 1.15'te gerçekleştiği bildirilirken, olay yerindeki kurtarma görevlileri biri altı yaşındaki bir erkek çocuğu olmak üzere, 49 kişinin öldüğünü ve yaralananlar da olduğunu belirtti.



Associated Press haber ajansında yer alan bilgilere göre füzeler bir dükkan ve kafeye denk geldi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski "Rusya, buna ve bunun gibi terör saldırılarına sadece bir şeyden ihtiyaç duyuyor: soykırım amaçlı saldırganlığını tüm dünya için yeni bir norm haline getirmek" dedi.

ZELENSKİ İSPANYA'DA

Öte yandan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantıları için İspanya’nın Granada kentinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, buradaki temaslarına devam ediyor.

İspanya'da toplanan 40'tan fazla Avrupalı ​​lidere Amerika'nın desteğinin devam edeceğinden emin olduğunu belirten Zelenski, "Amerika'ya güveniyorum. Onlar güçlü kurumlara sahip, güçlü demokrasiye sahip güçlü insanlardır” dedi.



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Zelenski temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün ayaküstü görüştü.

Zelenski görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı;

“İlk toplantımız sırasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ben, Güney Kafkasya'daki güvenlik durumuna odaklandık. Ukrayna bölgenin istikrarı ve bölge halklarıyla dostane ilişkilerle ilgilenmektedir. Ayrıca ikili işbirliğimizi ve bölgeler arası ekonomik projeleri de ele aldık.”







