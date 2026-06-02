Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun hava saldırısı

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 08:14

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısına devam ettiğini kaydetti.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik yerel saatle 03.18'den itibaren başlattığı yoğun hava saldırılarının sürdüğünü ifade etti.

Kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığına işaret eden Kliçko, saldırı sonucu Kiev'deki bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi farklı yapıların hasar gördüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da başta Kiev ve bölgesi olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırıların devam ettiği açıklandı.

