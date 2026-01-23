×
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halka gıda ve ilaç stoklama çağrısı

Ukraynanın başkenti Kievde halka gıda ve ilaç stoklama çağrısı
Ukrayna'da başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus saldırılardan dolayı günlerdir enerji sorunlarının yaşandığı kentin sakinlerine yiyecek, su ve gerekli ilaçları stoklama çağrısı yaptı. Kliçko, kentteki sorunları gidermek için 24 saat boyunca çalışmaya devam ettiklerini belirterek, hastanelerin ve sosyal kurumların çalıştığının altını çizdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları nedeniyle su ve enerji sorunlarının devam ettiği Kiev'deki son durumu değerlendirdi.

Başkente yönelik özelikle 9 ve 20 Ocak tarihlerinde yapılan yoğun hava saldırıları nedeniyle enerji altyapısının ağır hasar gördüğü Kiev'deki onarım ve bakım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, Kiev'deki 1940 yüksek katlı binada hala ısıtma olmadığını kaydetti.

İnsanların yemek, ısıtma, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kentin tüm bölgelerinde ilgili noktaların kurulduğunu bildiren Kliçko, "Gerekirse çok sayıda insan buralarda gece kalabilir." diye konuştu.

Ukraynanın başkenti Kievde halka gıda ve ilaç stoklama çağrısı

'KİEV YANIT VERMEK İÇİN HAZIRLANIYOR'

Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun hava saldırılarını sürdürebileceğine işaret ederek, "Enerji sektöründeki çok ağır durum ile düşmanın kente (Kiev) ve ülkenin kritik altyapısına saldırmaya devam edeceği gerçeği göz önüne alındığında, başkent çeşitli senaryolara yanıt vermek için hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Isıtma, su ve elektriğin olduğu yerlere gidebilme imkanı olanlara Kiev'den ayrılma çağrısında bulunan Kliçko, "Kent sakinlerine sesleniyorum ve açık bir şekilde söylüyorum ki, durum son derece zor ve bu henüz en kötüsü olmayabilir. Yiyecek, su ve gerekli ilaçları stoklayın." dedi.

Ukraynanın başkenti Kievde halka gıda ve ilaç stoklama çağrısı

ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRILAR

Öte yandan, Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın sürdürdüğü hava saldırıları nedeniyle bu sabah ülke genelinde bazı bölgelerde enerji sorunları yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın enerji tesislerine yönelik düzenlediği saldırılar sonucu Dnipropetrovsk, Zaporijya, Harkiv ve Sumi bölgelerindeki aboneler bu sabah itibarıyla elektriksiz kaldı. Güvenlik durumunun uygun olduğu her yerde acil onarım çalışmaları yürütülüyor." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

Rusya'nın gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediği aktarılan açıklamada, "Düşman, enerji altyapısına saldırmaya devam ediyor." denildi.

