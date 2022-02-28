Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: NATO üyesi olsak savaş olmazdı

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KİEV İLE İRTİBAT HİÇ KOPMADI

Başkent Kiev ile irtibatın hiç kesilmediği belirten Bodnar, iletişim halinde olduklarını ve hükümetin “tüm kurumlarıyla faaliyetlerine devam ettiğini” belirtti. “Savaşı bitirecek şey bizi NATO’ya almak olur. En başında bunun yapılmaması bir hataydı ve şimdi bu telafi edilmeli. Eğer NATO üyesi olsaydık bugün Ukrayna’da savaş olmayacaktı” diyen Bodnar, Kırım ve Donbas dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün hiçbir koşulda tartışmaya açık olmayacağını da söyledi.

RUS BÜYÜKELÇİYE ‘YALANCI’ ÇIKIŞI

Büyükelçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Her gün onlarca Ukraynalı ve yüzlerce Rus askeri ölüyor. Moskova bunun bedelini ekonomik ve ahlaki olarak ödeyecek. Ukraynalılar yaşananları unutmayacak.” Sorumuz üzerine, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi’yle bir temasının olmadığını da söyleyen Bodnar, “İşgalle ilgili yalan söylüyor ve benim yalancılarla işim olmaz” diye konuştu.

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O GEMİLER KARADENİZ’E AİT DEĞİL

Türkiye’ye, Ukrayna’ya gönderilen insani yardımlar için teşekkür eden Büyükelçi, Montrö Sözleşmesi’yle ilgili tartışmalara dair, “Talebimizi Türkiye’ye ilettik. Karadeniz’den Ukrayna’ya ölüm getiren gemilerin çoğu gerçekte Baltık ya da başka filolara kayıtlı, yani limanları orada değil” dedi, girişimlerinin sürdüğünü ekledi.