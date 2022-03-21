Ukrayna’nın 4’te 1’i yollarda... 10 milyon kişi evinden oldu

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Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre savaşın başlamasından bu yana geçen 25 günde en az 3.3 milyon kişi ülke dışına çıkmak zorunda kaldı. Hemen hepsi kadın ve çocuklar ile yaşlı ve hasta erkeklerden oluşan mültecilerin çoğu Polonya sınırından ülkeyi terk etti. Kalan 6.5 milyon sivil ise çatışma bölgelerinden uzakta, daha güvenli noktalara ülke içinde seyahat etti. Yaklaşık 44 milyon nüfuslu ülkede 10 milyon vatandaş yerinden oldu. BM’ye göre çatışmalarda hayatını kaybeden sivil sayısı ise 847’ye yükseldi.



KORİDORDAN 40 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna’da savaşın en sert yüzünün hissedildiği güneydeki liman kenti Mariupol’da geçen hafta hemen her gün kısa sürelerle açık tutulabilen insani koridorlar sayesinde 40 bin kişi savaş bölgesinden kaçmayı başardı. Geçen hafta çıkmayı başarabilenler 430 binlik savaş öncesi nüfusun yüzde 10’una karşılık geliyor. Tahliyeler için dışarıdan otobüslerin kente girişine izin verilmezken, 40 bin kişi 8 binden fazla özel araçla şehirden ayrılmış oldu. Mariupol kent yönetimine göre şehirde işgalin başından beri 2 bin 300 kişi hayatını kaybetti.





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Ukrayna’daki savaş en çok kadınları ve çocukları vurdu. Evlerini bırakıp , can havliyle komşu ülkelere kaçan kadınlar ve çocuklar, Avrupa’nın göbeğinde bir anda sığınmacı durumuna düştü. Mülteci kamplarında çekilen görüntülere çocukların yüzlerindeki masumiyet ve kadınların gözyaşları yansıdı.