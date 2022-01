Ukraynalının en büyük endişesi: Rusya işgal eder mi?

Haberin Devamı

DÜNYA başkentleri, Ukrayna krizinde Rusya lideri Vladimir Putin’in bir sonraki hamlesini öngörmeye uğraşırken, merkez üssü Kiev’de hayat şimdilik normal seyrinde sürüyor. Ancak ABD ve İngiltere’nin bu ülkedeki vatandaşlarına ayrılmalarını tavsiye etmesi genel ruh halini etkilemişe benziyor. Son günlerde olası işgale dair haberlerin yerel basında sıklaşmasının da etkisiyle insanlar bu ihtimali daha ciddiye almaya başlamış. Yine de konuştuğumuz Kievliler arasında işgale dair endişeler ve Rusya’ya bakış büyük değişkenlik gösteriyor. “Çatışma filan yok” diyen de var, “Ruslar Kiev’e gelecek” diyen de. Kiev sokaklarından genç Ukraynalıların gelişmelere bakışını derledik:

‘HALK İKİYE BÖLÜNDÜ’

Sofia, reklamcılık bölümü öğrencisi, 18 yaşında: “İnsanlar Rusya’nın ne yapacağı konusunda çok farklı görüşlere sahipler. Bazıları bir saldırının mümkün olmadığı görüşünde ancak ‘çok yakında büyük bir savaş çıkacak’ diyen tanıdıklarım da var. Galiba Ukraynalılar bu konuda yarı yarıya bölünmüş durumda. Söylemesi zor, televizyona bakarsanız durum korkutucu. Ne olursa olsun Ukrayna’nın kendi toprağından kolayca vazgeçmemesi gerekiyor.”

‘AVRUPA BİZİ KORUR’

Elvira, kahve zincirinde çalışıyor, 20 yaşında: “Normalde politika ile hiç ilgilenmiyorum ancak şimdi yaşadıklarımıza bakınca Rusya ile ilişkilerdeki sorunun en kısa zamanda çözülmesini diliyorum. Son günlerde Rusya’nın Kiev’e kadar geleceğine dair çok haber görüyorum. Yine de bunun gerçek olacağına inanmıyorum, Ukrayna ordusu güçlü. Günü geldiğinde Avrupa ülkelerinin de bizi koruyacağını düşünüyorum.”

‘ENDİŞE DUYUYORUZ’

Dima, veterinerlik öğrencisi, 20 yaşında: “Elbette gelinen nokta çok kötü. İnsanlar İkinci Dünya Savaşı’ndan ders almalıydı. Neler olabileceğine dair çok net bir örnek o. Herkes değil ama çoğumuz bu durumdan endişe duyuyor ve korkuyoruz. Kimse savaş istemez ama Rusya ve Ukrayna tuhaf bir durumun içinde ve bunu aşmak için savaş kalan tek seçenek olabilir. Kiev’de hayat normal, insanlar normal şekilde işlerini sürdürüyorlar ancak bazı sabahlar telefonunuzdaki haber uygulaması Rusya’ya dair askeri bir gelişmeyi bildirim attığında bu korkutucu oluyor.”

‘NE OLACAK BİLMİYORUZ’

Aleksey, tıp öğrencisi, 23 yaşında: “Günlük hayatımızda bir değişiklik yok açıkçası, ancak gelişmeler endişe verici. Haberlerde sürekli Rusya’nın olası işgali var ve bu korkutucu. Bundan sonra ne olacağını bilemiyoruz. Rusya’nın nükleer silahlara sahip olduğu düşünüldüğünde endişelenmek yersiz değil. Ancak pek çok Ukraynalı mevcut yönetimden memnun değil ve bu, insanların Rusya’ya bakışı ile olası işgal karşısındaki tutumlarını etkiliyor. Yaşananlar artık ekonomik durumu doğrudan etkiliyor, hayat kalitemde düşüş seziyorum.”

‘KORKUNÇ OLUR’

Elia, barmen, 19 yaşında: “Ben Kiev’deyim ve şu aşamada olanlar benim problemim değil ama eğer Rusya saldırırsa o zaman işler değişir. Bu korkunç olacaktır. Savaş durumunda bir başka ülkeye gitmeyi düşünüyorum. Ve bence savaş çok yakın, halihazırda Rus ordusu sınırlarımızda. Bu süreçte Almanya kendi ekonomik durumunu önceliyor. Sekiz yıldır bu savaşın içindeyiz ve insanlar ölüyor. Ukraynalılar nasıl bunu görmezden geliyorlar anlamıyorum.”

ZELENSKİ’YE VERGİ TEPKİSİ

Elbette ülkenin tek gündemi sınırdaki gelişmeler değil. Planlanan vergi reformunun küçük işletmelere zarar vereceğimi düşünen binlerce esnaf başkent Kiev’de Zelenski hükümetini protesto etmek için toplanmış durumda. Kentte gelişimizden bir gece önce polisle aralarında çatışma çıkmış, gruptakilerin iddiasına göre gözaltına alınan bir kişinin akıbeti belirsiz. 51 yaşındaki Nikolay, Rusya sınırında yaşananlar kadar “yozlaşmış hükümet ve oligarşi de bize zarar veriyor” diyor.

‘KRİZDEN TÜRKİYE DE ZARAR GÖRÜR’

Kiev temaslarımız kapsamında Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan ile de bir araya geldik. Gelişmelerin ekonomik hayata etkilerini sorduğumuz Pehlivan, “Geniş kapsamlı bir çatışmadan, bu iki ülke dışında en çok Türkiye zarar görür. Rusya ve Ukrayna’ya bir bütün olarak bakarsak; Türkiye’ye gelen turistin yüzde 30’dan fazlası, 2021’deki yurtdışı müteahhitlik kontratlarının yarısı ve tarım ürünleri ithalatının yüzde 40’ı buradan. Bugünkü ortamda gerçek bir savaş ihtimali görmüyorum. Kaybın büyüklüğünü düşününce bu rasyonel değil. Ancak gerçekte ne olacağını her halde bir tek Kremlin biliyordur. Sınırda 100 bin asker varken her an her şey olabilir ama diplomasi sürüyor ve sokakta panik havası yok. Bu ümit verici” diye konuştu.